Los Payuelos se abre a nuevos cultivos en la recta final de su gran modernización

Los Payuelos afronta la recta final de su modernización como zona regable quince años después de su comienzo. Ayer mismo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el proceso de expropiación de terrenos en Castrotierra de Valmadrigal y Vallecillo para ejecutar el Proyecto Actualizado de Estación de Bombeo y Red de Riego del Sector XIV. Justo en un momento en el que experimenta con nuevos cultivos como el cártamo, la alubia o el maíz dulce, que vienen a ampliar un catálogo abanderado en esta zona de la provincia por el maíz, la remolacha y la alfalfa.

El proyecto de transformación de Los Payuelos avanza así, con este nuevo trámite, en la modernización del regadío en esta área, considerada clave para el desarrollo agrícola del este de León y parte de Valladolid. El XIV era el único que quedaba pendiente de ejecucción, con lo que se da por concluido el proceso en los 24 sectores de los que consta el plan. Es el que pertenece a Castrotierra, Vallecillo y Villeza que representa alrededor de 2.000 hectáreas de las 38.000 totales.

Tal y como explica el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Payuelos, Jorge Álvarez Gago, «todo está aprobado y parte de ello en obras, en concreto el IX, X, XI, XII y XIV».

Los avances de los últimos años han permitido la transformación en regadío de la subzona de Payuelos. «Ahora estamos regando con última tecnología, con lo más moderno en regadíos del mundo», asegura Álvarez Gago. Un avance «enorme» que ha ilusionado a los agricultores y que está facilitando la llegada de jóvenes al sector, que incluso vienen de otras ciudades como Madrid.

«Hemos luchado mucho por esto», sentencia el presidente de los regantes mientras explica que ahora el agua va toda canalizada, lo que permite ahorrar entre un 30 y un 40% de agua, a lo que hay que sumar el ahorro energético, que es algo mayor, al regarse por presión natural gracias a la orografía de esta parte de la provincia. Un cambio que Álvarez Gago califica como «pasar de la noche al día». La ilusión actual pervive en Los Payuelos a pesar de las dificultades por las que atraviesa el sector primario, «un momento delicado con la remolacha, los cereales y los bajos precios».

Una vez concluidas las obras en todos los sectores, comenzarán los proyectos de los caminos y las regueras para dar continuidad a un plan que se fraguó hace décadas, con el inicio del pantano de Riaño, pero que comenzó a ejecutarse hace 15 años con la firma del primer proyecto de la zona Esla. Un tiempo en el que ha cambiado la mentalidad de los agricultores y, con ello, la llegada de jóvenes gracias a «un plan ilusionante para la comarca, pero también para toda la provincia».