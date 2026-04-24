Sahagún rinde tributo a Millán Bravo Lozano

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

La villa de Sahagún ha rendido homenaje a una de sus figuras más preclaras: Santiago Millán Bravo Lozano. El acto, que contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo académico y político, sirvió para inaugurar oficialmente la Sala 128, un espacio dedicado al turismo y la cultura donde ya reposa la biblioteca personal del erudito, cumpliendo así su última voluntad. Millán Bravo, natural de Las Grañeras y estrechamente vinculado a Sahagún, dedicó su vida y patrimonio personal a la puesta en valor del patrimonio jacobeo. Bajo la entrada de la biblioteca, una nueva placa recuerda desde este viernes su labor incansable, tras un acto que contó con la presencia de los investigadores Javier Pérez Gil y Javier Rivera Blanco.