Payuelo Libre protesta en Villamuñío contra la macrogranja de cerdos

Publicado por Acacio Díaz Villamuñío Creado: Actualizado:

Los vecinos de la localidad de Villamuñío, en el municipio de El Burgo Ranero, se han concentrado en la mañana de este lunes para manifestar su rotundo rechazo al proyecto de construcción de una macrogranja de cerdos en el municipio. Durante la protesta, convocada por la Plataforma Payuelo Libre, se ha dado lectura a un manifiesto que alerta sobre los riesgos medioambientales y sanitarios que esta explotación supondría para toda la comarca.

El eje central de la reivindicación se dirige a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El colectivo vecinal ha solicitado a los técnicos del organismo que "sopesen muy seriamente las nefastas consecuencias hídricas" que tendría la explotación y, en consecuencia, no autoricen la concesión de agua necesaria para su funcionamiento. Según la plataforma, la zona se asienta sobre el acuífero Esla-Cea, una reserva de agua que califican de "acuífero frágil" debido a que su nivel de recarga ha disminuido drásticamente desde el siglo pasado.

Un momento de la lectura del manifiesto contra la macrogranja de cerdos de VillamuñíoACACIO

La preocupación técnica reside en la permeabilidad de los suelos de la zona, compuestos por rañas y arcillas arenosas. El manifiesto advierte de que, debido a la dirección de las corrientes subterráneas, cualquier foco contaminante se extendería por un área muy extensa. "El suministro de agua potable de la mayor parte de los pueblos de la zona se realiza a través de pozos que extraen agua de dicho acuífero. Por tanto, los impactos serían graves y muy difíciles de solucionar", sostiene el texto leído durante la concentración.

La plataforma cifra en más de 28 millones de litros de purines los que se verterían anualmente en las fincas del entorno si el proyecto sigue adelante. Según denuncian, este volumen de residuos provocaría, a medio plazo, la contaminación de las aguas de consumo de decenas de poblaciones. Los portavoces de Payuelo Libre han finalizado el acto apelando a la responsabilidad de las administraciones públicas con un mensaje directo: "Piensen en la población y en su salud, que está por encima de cualquier beneficio privado".