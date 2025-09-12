Blanca Paloma, representante de Eurovisión 2023, actuará en León

La cantante Blanca Paloma en una imagen de archivo.ADAM VAUGHAN

El festival PenÍnsula regresa este 2025 a su escenario original, la Plaza Mayor de León, con una propuesta que encarna su lema: música sin fronteras y con raíces. Durante cinco noches, del 2 al 6 de octubre, la ciudad vivirá un viaje sonoro que conecta tradición y contemporaneidad, lo local con lo universal. La entrada será gratuita.

Programación artística

2 de octubre

Rodrigo Martínez (20:30) – Músico leonés especializado en la recuperación y divulgación de la tradición oral y musical.

Sanguijuelas del Guadiana (22:00) – Formación extremeña que fusiona ritmos populares con energía contemporánea.

3 de octubre

Blanca Paloma (22:00) – Voz reconocida del flamenco actual y representante de España en Eurovisión 2023.

4 de octubre

El Nido (23:00) – Banda burgalesa que reinterpreta la tradición folk castellana con frescura.

5 de octubre

Fetén Fetén (20:30) – Dúo multiinstrumentista que reinventa la música popular con creatividad.

María José Llergo (22:00) – Artista cordobesa que ha revolucionado el flamenco contemporáneo con un estilo íntimo y profundo.

6 de octubre

Xoel López (20:30) – Referente de la canción de autor en España y figura clave de la música independiente en castellano.

Música sin fronteras y con raíces

Desde su primera edición, PenÍnsula se ha definido por ser un espacio de encuentro musical donde confluyen las raíces culturales y la innovación artística. La Plaza Mayor se convierte de nuevo en el corazón del festival, acogiendo propuestas que traspasan géneros y territorios, pero que siempre dialogan con la tradición.

El Proyecto PenÍnsula se ha consolidado como una de las citas culturales de referencia en León. Bajo el lema “Música sin fronteras y con raíces”, el festival apuesta por un cartel diverso y cuidado, que tiende puentes entre generaciones y tradiciones, situando a León como punto de encuentro musical.