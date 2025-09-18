Programa completo de Proyecto Península de las fiestas de San Froilán León 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aquí está la cuarta edición del PROYECTO PENÍNSULA, un ciclo de conciertos musicales en el que tienen cabida bandas y artistas que se valen de su lengua y rescatan sus tradiciones musicales para hablar de lo humano y lo divino, demostrando así que el arte no entiende de idiomas ni folclores “minoritarios”, no solo de voces, ritmos y melodías que fusionan lo tradicional con lo actual y que merecen ser escuchadas. Un festival que crece y que cada vez demuestra con más fuerza el poder de las tradiciones en el ámbito musical actual.

Porque uno de los elementos claves del patrimonio de nuestra península es su riqueza cultural sobrevenida de las diversas manifestaciones folclóricas y de la pluralidad lingüística. Entender lo diferente como fuente de riqueza acrecienta nuestro acervo cultural, pese al empeño de algunos en disfrazarlo de enemigo o usarlo como desprecio a lo desconocido.

Y es que esta península que nos ha tocado habitar ha sido desde siempre un territorio en el que han convivido diferentes culturas, lo que ha dado lugar a una inmensa y heterogénea tradición musical, una riqueza inmaterial inmensa. Las lenguas no son solo vehículos de comunicación, sino que conforman el universo. Con ellas aprendimos a nombrar aquello que forma parte de nuestro ecosistema emocional del que, sin duda, la música es uno de sus principales sustentos.

PLAZA MAYOR

JUEVES 2 DE OCTUBRE

20:30 horas. RODRIGO MARTÍNEZ. Una de las voces más reconocidas del folk leonés contemporáneo presenta ‘Bura’, un trabajo profundamente personal cuyo título significa “oscura” en leonés. El disco recorre la tradición oral de nuestra tierra, desde la Maragatería hasta Babia y el Alto Sil, y se convierte en un viaje íntimo y sincero cargado de emoción. Un concierto para reencontrarse con las raíces y con una de las propuestas más honestas y conmovedoras de la escena leonesa actual.

22:00 horas. SANGUIJUELAS DEL GUADIANA. Banda surgida de Casas de Don Pedro, en la “Siberia extremeña”, formada por Carlos, Juan y Víctor, que desde niños tocaron en la banda municipal del pueblo. De ese impulso inicial nace un proyecto que mezcla lo rural y lo contemporáneo, donde las raíces conviven con el rock, el flamenco, la rumba y el autotune. Recientemente han publicado su álbum ‘Revolá’ y el himno ‘100 amapolas’ que irradian nostalgia rural con una energía joven. Han sido una de las sensaciones en los festivales del país, consolidando al grupo como uno de los emergentes con más proyección en España.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

22:00 horas. BLANCA PALOMA. Cantante, escenógrafa y diseñadora de vestuario nacida en Elche en 1989. Blanca Paloma encarna una fusión de lírica sensorial y teatralidad visual. Representó a España en Eurovisión 2023 con ‘Eaea’, una pieza que rendía homenaje al flamenco y que le otorgó una presencia internacional, además de ser reconocida en su ciudad natal por su labor artística. Está trabajando en su primer álbum de estudio, combinando flamenco con toques electrónicos y folclóricos.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

23:00 horas. EL NIDO. El Nido es un grupo folk-rock castellano con suelo de tradición oral reinventada. Su nuevo disco ‘La Constancia’ (2025) refuerza un sonido honesto donde instrumentos tradicionales y letras contemporáneas dialogan en clave íntima. El cuarteto, liderado por Nacho Prado, incorpora colaboraciones y evoca raíces sin renunciar a la frescura del momento presente.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

20:30 horas. FETÉN FETÉN. Este dúo burgalés, formado por Jorge Arribas y Diego Galaz, explora un curioso mundo de instrumentos insólitos, fusionando lo tradicional con lo moderno. Sus melodías animadas y su puesta en escena emotiva con un estilo contemporáneo, original y lleno de improvisación. Utilizan tanto instrumentos convencionales como serruchos, cucharas o sillas para hacer de su música una experiencia única.

22:00 horas. MARÍA JOSÉ LLERGO. Cantante, compositora y multiinstrumentista española conocida por fusionar el flamenco con el pop, la electrónica y el hip hop. Desde Pozoblanco (Córdoba), emerge como una voz flamenca contemporánea, con raíces profundas en su infancia rural y en la memoria de su abuelo, guía de sus primeros pasos musicales. Su obra, cargada de emoción y autenticidad, le valió un Goya por la canción ‘Te Espera El Mar’ (2022) y el lanzamiento en 2023 de su álbum ‘Ultrabelleza’, consolidando su capacidad de reinventar el flamenco con fuerza poética.

LUNES 6 DE OCTUBRE