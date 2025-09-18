Programa completo de El Palacín de las fiestas de San Froilán León 2025
JULIO-OCTUBRE (2025)
PASEANDO EL TIEMPO. Ciudad de León 1854-1959
- Charles Clifford
- German Gracia | Pepe Gracia
- Ejército del Aire | Lotty
- Manuel Martín de la Madrid
- Manuel Martín Martínez
- César Andrés Delgado
- C&R Fotografía
- Jose Luis Roldán Luque
- Ayuntamiento de León
El Palacín. Avda Doctor Fleming, 57. Línea 2 de transporte urbano. Entrada gratuita. Horario de martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Sábados: de 11:00 a 14:00 h. Lunes, domingos y festivos cerrado.