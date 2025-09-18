Programa completo de El Palacín de las fiestas de San Froilán León 2025

Diario de León

El Palacín en una imagen de archivo.

El Palacín en una imagen de archivo.

JULIO-OCTUBRE (2025)

PASEANDO EL TIEMPO. Ciudad de León 1854-1959

  • Charles Clifford
  • German Gracia | Pepe Gracia
  • Ejército del Aire | Lotty
  • Manuel Martín de la Madrid
  • Manuel Martín Martínez
  • César Andrés Delgado
  • C&R Fotografía
  • Jose Luis Roldán Luque
  • Ayuntamiento de León

El Palacín. Avda Doctor Fleming, 57. Línea 2 de transporte urbano. Entrada gratuita. Horario de martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Sábados: de 11:00 a 14:00 h. Lunes, domingos y festivos cerrado.

