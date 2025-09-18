Diario de León

Programa completo del Auditorio de León de las fiestas de San Froilán León 2025

DÍAS 12, 15, 18 Y 23 DE SEPTIEMBRE

38 Festival de Música Española de León. Auditorio Ciudad de León.

Más información: www.festivaldemusicaespanola.es y venta de localidades: www.cticket.es

DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE

IX FID Ciudad de León ABANCA 2025. Auditorio Ciudad de León. Más información y venta de localidades: https://forosfid.org/

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

19:00 h Entrega del Premio Leteo 2025. Auditorio Ciudad de León. Acceso con invitación.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

19:00 h Daniel Fez. Auditorio Ciudad de León. Organiza: Divenodi S.L. Más información y venta de localidades: www.cticket.es

