Programa completo del Festival de Música Española de las fiestas de San Froilán León 2025

La Banda Municipal de Astorga en el Festival de Música Española.

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

19:30 h 38º Festival de Música Española. Concierto de la Orquesta Oviedo Filarmonía, Enrique Pérez Piquer (clarinete solista) y José Luis López Antón (director). Música de R. Villar, P. Blanco, J. Bautista, R. Rodríguez y T. Bretón. Organiza: Asociación Orquesta Ibérica. Auditorio Ciudad de León.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

19:30 h 38º Festival de Música Española. Concierto del Trío Nacedo (violín, viola y violonchelo). Música de L. Boccherini, C. del Campo, E. Fernández Blanco, R. Rodríguez, J. Mª García Laborda y estreno de Julio Aller. Organiza: Asociación Orquesta Ibérica. Auditorio Ángel Barja.

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

19:30 h 38º Festival de Música Española. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Johannes Moser (cello solista) y Paolo Bortolameolli (director). Música de A. Ginastera, M. Falla/ Coll, G. Ortiz y L. Bernstein. Organiza: Asociación Orquesta Ibérica. Auditorio Ciudad de León.

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

19:30 h 38º Festival de Música Española. Concierto del Dúo Dalí: Fernando Pascual (violín) y Aída Velert (piano). Música valenciana de posguerra. Organiza: Asociación Orquesta Ibérica. Centro Cultural Unicaja.

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

19:30 h 38º Festival de Música Española. Concierto del Dúo Martín-Verdugo (castañuelas y guitarra). Música de F. Tárrega, J. Malats, Gª. Verdugo, M. Falla, I. Albéniz, R. Villar, I. López Estelche y estrenos de M. Rodrigo, Fl. Chaviano y Mª José Cordero. Organiza: Asociación Orquesta Ibérica. Auditorio Ángel Barja.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

19:30 h 38º Festival de Música Española. Concierto de Mar Morán (soprano) y Aurelio Viribay (piano). “Canciones para Antonio Machado” (150 aniversario de su nacimiento). Organiza: Asociación Orquesta

