Programa completo del Come y Calle de las fiestas de San Froilán León 2025
‘CIUDAD DE LEÓN’ EN EL JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Del 26 de septiembre al 6 de octubre. Festival con música en directo, food trucks, mercadillo y ocio familiar. Para más información: @comeycalleleon.
Organiza Come y Calle: la programación prevista puede sufrir alteraciones. Todos los días de 12:00 a 00:00 h (viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la 01:00h).
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
- 19:00 h. Apertura.
- 19:00 h. Pintacaras
- 20:30 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS
- 21:30 h. Concierto: THE VIOLET
- CLUSTER (soul-blues-rock)
- 23:00 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
- 14:30 h. Concierto
- 16:00 h. Dj Set
- 16:00 h. Pintacaras
- 17:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés “THE HARVEST” conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)
- 18:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés “THE HARVEST” conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)
- 19:00 h. Espectáculo familiar: FABIOLO EL MATERIALIZADOR DE SUEÑOS (clown)
- 20:30 h. Dj Set: PURETAS DJS
- 21:30 h. Concierto: DHARMACIDE (shoegaze-dreampop-post-punk)
- 23:00 h. Dj Set
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
- 14:30 h. Concierto
- 16:00 h. Dj Set
- 16:00 h. Pintacaras
- 17:00 h. Taller infantil “Títeres de guantes con fieltro” impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)
- 18:00 h. Taller infantil “De barro a… ¡monstruo!” impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)
- 19:00 h. Espectáculo familiar: ANIMALEÓN “Cuando yo era pequeñita” (cuentacuentos)
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h. Concierto: VOODO LOVERS (rock)
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE
- 16:00 h. Pintacaras
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h. Concierto
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE
- 16:00 h. Pintacaras
- 19:00 h. Espectáculo familiar
- 20:30 h. Dj SET: ANTIGUAS RAVES
- 21:30 h. Concierto KMI, SAMUASTOR & FITI (urbana)
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
- 16:00 h. Pintacaras
- 19:00 h. Espectáculo familiar
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h Concierto
JUEVES 2 DE OCTUBRE
- 16:00 h. Pintacaras
- 19:00 h. Espectáculo familiar
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h Concierto NO DISPAREN A LA BANDA (rock)
VIERNES 3 DE OCTUBRE
- 16:00 h. Pintacaras
- 19:00 h. Espectáculo familiar
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h Concierto COSMÉTICA (pop-rock)
- 23:00 h. Dj Set
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
- 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
- 14:30 h. Concierto
- 16:00 h Dj Set
- 16:00 h. Pintacaras
- 17:00 h. Taller infantil
- 18:00 h. Taller infantil
- 19:00 h. Espectáculo familiar: ANIMALEÓN “A cocinar se ha dicho” (clown)
- 20:30 h. Dj Set: SPUTNIK DJS
- 21:30 h. Concierto: TRIANGULO DE AMOR BIZARRO (indie rock)
- 23:00 h. Dj Set.
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
- 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
- 14:30 h. Concierto
- 16:00 h Dj Set
- 16:00 h. Pintacaras 17:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados). Inscripción previa en WhatsApp (647167120)
- 18:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados). Inscripción previa en WhatsApp (647167120)
- 19:00 h. Espectáculo familiar ZAMOCLOWN “Payasadas Mágicas” (magia)
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h. Concierto: CIUDAD TRIBUTO (versiones)
- 23:00 h. Dj Set
LUNES 6 DE OCTUBRE
- 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
- 14:30 h. Concierto: SILVIDOS Y GEMIDOS (versiones)
- 16:00 h Dj Set
- 16:00 h. Pintacaras
- 17:00 h. Taller
- 18:00 h. Taller
- 19:00 h. Espectáculo familiar
- 20:30 h. Dj Set
- 21:30 h. Concierto
- 23:00 h. Dj Set