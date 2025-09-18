Diario de León

Programa completo del Come y Calle de las fiestas de San Froilán León 2025

El Come y Calle estará durante todas las fiestas de San Froilán.

El Come y Calle estará durante todas las fiestas de San Froilán.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

‘CIUDAD DE LEÓN’ EN EL JARDÍN DE SAN FRANCISCO

Del 26 de septiembre al 6 de octubre. Festival con música en directo, food trucks, mercadillo y ocio familiar. Para más información: @comeycalleleon.

Organiza Come y Calle: la programación prevista puede sufrir alteraciones. Todos los días de 12:00 a 00:00 h (viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la 01:00h).

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

  • 19:00 h. Apertura.
  • 19:00 h. Pintacaras
  • 20:30 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS
  • 21:30 h. Concierto: THE VIOLET
  • CLUSTER (soul-blues-rock)
  • 23:00 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

  • 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
  • 14:30 h. Concierto
  • 16:00 h. Dj Set
  • 16:00 h. Pintacaras
  • 17:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés “THE HARVEST” conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)
  • 18:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés “THE HARVEST” conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)
  • 19:00 h. Espectáculo familiar: FABIOLO EL MATERIALIZADOR DE SUEÑOS (clown)
  • 20:30 h. Dj Set: PURETAS DJS 
  • 21:30 h. Concierto: DHARMACIDE (shoegaze-dreampop-post-punk)
  • 23:00 h. Dj Set

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

  • 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
  • 14:30 h. Concierto
  • 16:00 h. Dj Set
  • 16:00 h. Pintacaras
  • 17:00 h. Taller infantil “Títeres de guantes con fieltro” impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)
  • 18:00 h. Taller infantil “De barro a… ¡monstruo!” impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)
  • 19:00 h. Espectáculo familiar: ANIMALEÓN “Cuando yo era pequeñita” (cuentacuentos)
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h. Concierto: VOODO LOVERS (rock)

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

  • 16:00 h. Pintacaras
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h. Concierto

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

  • 16:00 h. Pintacaras
  • 19:00 h. Espectáculo familiar
  • 20:30 h. Dj SET: ANTIGUAS RAVES
  • 21:30 h. Concierto KMI, SAMUASTOR & FITI (urbana)

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

  • 16:00 h. Pintacaras
  • 19:00 h. Espectáculo familiar
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h Concierto

JUEVES 2 DE OCTUBRE

  • 16:00 h. Pintacaras
  • 19:00 h. Espectáculo familiar
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h Concierto NO DISPAREN A LA BANDA (rock)

VIERNES 3 DE OCTUBRE

  • 16:00 h. Pintacaras
  • 19:00 h. Espectáculo familiar
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h Concierto COSMÉTICA (pop-rock)
  • 23:00 h. Dj Set

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

  • 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
  • 14:30 h. Concierto
  • 16:00 h Dj Set
  • 16:00 h. Pintacaras
  • 17:00 h. Taller infantil
  • 18:00 h. Taller infantil
  • 19:00 h. Espectáculo familiar: ANIMALEÓN “A cocinar se ha dicho” (clown)
  • 20:30 h. Dj Set: SPUTNIK DJS
  • 21:30 h. Concierto: TRIANGULO DE AMOR BIZARRO (indie rock)
  • 23:00 h. Dj Set.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

  • 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
  • 14:30 h. Concierto
  • 16:00 h Dj Set
  • 16:00 h. Pintacaras 17:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados). Inscripción previa en WhatsApp (647167120)
  • 18:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados). Inscripción previa en WhatsApp (647167120)
  • 19:00 h. Espectáculo familiar ZAMOCLOWN “Payasadas Mágicas” (magia)
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h. Concierto: CIUDAD TRIBUTO (versiones)
  • 23:00 h. Dj Set

LUNES 6 DE OCTUBRE

  • 11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
  • 14:30 h. Concierto: SILVIDOS Y GEMIDOS (versiones)
  • 16:00 h Dj Set
  • 16:00 h. Pintacaras
  • 17:00 h. Taller
  • 18:00 h. Taller
  • 19:00 h. Espectáculo familiar
  • 20:30 h. Dj Set
  • 21:30 h. Concierto
  • 23:00 h. Dj Set
tracking