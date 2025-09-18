Programa Deportivo completo de las fiestas de San Froilán León 2025
SÁBADO 20 SEPTIEMBRE
- De 11:00 a 14:00 h. XII Carrera Solidaria de ALCLES ‘Corre por la Vida’. Organizado por la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, en la plaza de San Marcos. Información: www.alcles.org
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
- 20:00 h. IX Foro Internacional del Deporte Ciudad de León. Entrevista Alberto Contador, ciclista ganador del Tour de Francia. Organizado por la Asociación Golden Dreams Team. Auditorio Ciudad de León. Compra de entradas en la página www.forosfid.org
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 h. Exhibición Nacional de Perros Guía. Organizado por la ONCE, en el Pabellón de la Torre. Calle Encinar.
- 20:00 h. IX Foro Internacional del Deporte Ciudad de León. Entrevista con Iker Casillas, exjugador de fútbol del Real Madrid y de la Selección Española. Organizado por la Asociación Golden Dreams Team. Auditorio Ciudad de León. Venta de entradas en la página www.forosfid.org
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
- De 09:00 a 20:00 h. III Torneo de Vóleibol Pepe Valladares. Organizado por Club Deportivo AULE, en el Pabellón Margarita Ramos. Calle Moisés de León.
- De 09:00 a 15:00 h. XI Torneo de Balonmano Veteranos San Froilán. Organiza La Asociación de Veteranos de Balonmano. Palacio de los Deportes Urbano González Escapa.
- De 9:00 a 21:00 h. Open San Froilán de Squash, Organiza el Club Squash León. Pistas de squash del Estadio Hispánico.
- De 10:00 a 13:00 h. Deporte en el Reino. Organizado por Centros Deportivos VIVAGYM, en la plaza de San Marcos.
- 18:00 h. IX Foro Internacional del Deporte Ciudad de León, Primer pase con Paul Montiel, deportista y comunicador. Segundo pase con Mireia Belmonte, Campeona Olímpica de Natación. Organizado por la Asociación Golden Dreams Team. Auditorio Ciudad de León. Compra de entradas en la página www.forosfid.org
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
- De 8:30 a 14:30 h. I Copa de España de Krav Maga. Organizado por la Federación Territorial de Luchas, en el Luchódromo. Calle El Encinar.
- 11:00 h Concurso San Froilán. Deportes Autóctonos. Organiza la Delegación Provincial de Deportes Autóctonos FEDACYL. Bolera 5 de octubre. Calle 5 de octubre.
- 16:30 h. Concurso Senior San Froilán Bolo Leones. Organiza la Delegación Provincial de Deportes Autóctonos FEDACYL. Bolera de Nocedo. Avenida de Nocedo.
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
- 12:00 h. Corro de Lucha base San Froilán. Organiza la Federación de Lucha de Castilla y León. Plaza de Regla. Acceso gratuito.
- 17:00 h Corro Senior de Lucha Leonesa San Froilán. Organiza la Federación de Lucha de Castilla y León. Plaza de Regla. Acceso gratuito.
LUNES 6 DE OCTUBRE
- 11:30 h Concurso Social de Bolos y Rana San Francisco. Organiza el Club de Bolos San Francisco. Bolera del Club en Jardín de San Francisco.