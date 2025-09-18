Programa completo de Espacio Vías de las fiestas de San Froilán León 2025
DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE
Festival ‘LEÓN ES ACCIÓN, L’EXPLOTATION’. Organiza Asociación Cultural León Ciudad Púrpura. Espacio Vías.
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
- 17:00 h FAILLES. Taller/Perfomance. Festival Vecindario. Taller de escritura coreográfica I. Aula T. C/Daoiz y Velarde,10. Gratuito. Inscripciones: festivalvecindario@gmail.com
- 18:30 h RECORRIDO POR EL DISTRITO 24006. Festival Vecindario. Alumnos de la Universidad de León realizan un paseo por el distrito 24006 en el que nos hablarán sobre la estructura social, histórica, monumental y arquitectónica del barrio. Puerta Sol. Gratuito.
- 20:00 h EL CALLEJÓN. Teatro. Festival Vecindario. Organizado por Colectivo 9 V. Propuesta escénica site specific basada en la construcción de cuadros que imaginan un futuro que no olvida el pasado comunitario. Lugar: Calle Monje Sancho. Gratuito.
SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
- 13:00 h La Espada y el Dragón. Títeres de guante, títeres de gomaespuma, sombras y luz negra. Festival Vecindario. Organizado por Alúa Teatro. Una obra de fantasía que habla de la igualdad, el respeto a la naturaleza, la valentía y la amistad. Una aventura trepidante llena de sorpresas, con música en directo. Calle San Pablo con Víctor de los Ríos. Gratuito.
- 19:00 h FAILLES. Taller/Perfomance. Festival Vecindario. Organizado por Collectif Desfoules. Presentación taller, actividad itinerante. Parque Virgen del Camino, Polígono X. Gratuito.
- 20:00 h CARNAL. Danza/Teatro. Festival Vecindario. Organizado por Somos Goutas. Carnal es un proyecto escénico interdisciplinar que combina danza, teatro físico y música en vivo, inspirado en la emblemática pintura Le Combat entre Carême et Carnaval de Pieter Brueghel. Parque Virgen del Camino, Polígono X (junto al pabellón Margarita Ramos). Gratuito.
- 21:00 h AL BAILE POR VER AMORES. Música. Festival Vecindario. Organizado por Delameseta. La música electrónica se junta con voces y percusiones tradicionales en directo, creando una propuesta escénica divertida que tiene como objetivo llevar el baile y la música de raíz a los espacios cotidianos. Parque Virgen del Camino, Polígono X (pista de patinaje). Gratuito.
DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
- 10:00 h REPÚBLICA FT. ONUBABBOYS. Pintura mural. Festival Vecindario. Exterior del Pabellón Margarita Ramos. Gratuito.
- 12:00 h RIURES. Danza. Festival Vecindario. La risa es un fenómeno muy transgresor que compartimos todos los seres humanos y que es interesante por su carácter contradictorio y difícil de categorizar. Calle Daoiz y Velarde con San Pablo. Gratuito.
- 13:00 h SEJADONODOSEUNARIZ. Clown. Festival Vecindario. Espectáculo de teatro físico sin palabras que habla de la soledad y la búsqueda de pertenencia a una sociedad cada vez más acelerada y consumista que rompe viejos lazos y nos hace revisar la idea o ideal de comunidad. Parque de Santo Tirso. Gratuito.
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
- 19:00 h Concierto Iron Monster.Música. Espacio Vías.
VIERNES 3 DE OCTUBRE
- 19:00 h Concierto Gorka Urbizu. Música. Espacio Vías.