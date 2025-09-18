Diario de León

Programa completo del Mercado Medieval de las Tres Culturas de las fiestas de San Froilán León 2025

Mercado Medieval de las Tres Culturas.

Mercado Medieval de las Tres Culturas.Ángelopez

León

JUEVES 2 DE OCTUBRE

  • 12:00 El mercado abre sus puertas
  • 12:15 Risas y sonrisas
  • 12:15 Sonidos de tiempos lejanos
  • 13:30 Pasacalles música del medievo
  • 13:45 Los bufones de la Corte
  • 14:00 Sonidos de oriente
  • 14:00 El viajero de los mil mundos
  • 18:30 Inauguración Oficial del Mercado Medieval de las Tres Culturas de León 2024.
  • 20:00 El comerciante de especias
  • 20:00 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
  • 20:00 Los hechiceros. Pócimas y embrujos
  • 20:30 Los músicos del averno
  • 21:15 Personaje oscuro de otros tiempos
  • 22:00 Música desde Marrakech
  • 22:15 Pasacalles musical
  • 22:30 Espectáculo nocturno. El conjuro. Fuego, circo y otras peripecias

VIERNES 3 DE OCTUBRE

  • 12:00 Llegados de tierras lejanas
  • 12:00 Sonidos de antaño
  • 12:30 El vendedor de sueños
  • 13:30 Pasacalles música del medievo
  • 13:30 Risas y sonrisas
  • 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo
  • 14:00 Sonidos de oriente
  • 14:00 El zancudo perdido
  • 17:45 Caminante errante
  • 18:00 Pasacalles música medieval
  • 18:30 Los equilibristas
  • 18:45 Espectáculo familiar: Circo medieval
  • 19:30 El comerciante de especias
  • 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
  • 20:30 Demoños. Personajes fantásticos
  • 20:30 Los músicos del averno
  • 21:15 Personaje oscuro de otros tiempos
  • 22:00 Pasacalles musical
  • 22:15 Música del lejano Oriente
  • 22:30 Espectáculo nocturno. Deus Focum. Fuego, circo y otras peripecias

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

  • 12:00 Juglarías y sonrisas
  • 12:00 Pasacalles música medieval
  • 12:00 Pasacalles música medieval
  • 13:30 Pasacalles música del medievo
  • 13:30 Los bufones de la Corte
  • 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo
  • 14:00 Sonidos de oriente
  • 14:00 El comerciante de especias
  • 17:45 El viajero errante
  • 18:00 Sonidos de antaño
  • 18:30 Sonrisas y otras risas
  • 18:45 Espectáculo familiar: Circo medieval
  • 19:30 El zancudo perdido
  • 20:30 Pasacalles de gran formato: Demonium
  • 20:30 Llegados de tierras lejanas
  • 20:30 Los músicos del averno
  • 21:15 El hechizado
  • 22:00 Música árabe
  • 22:15 Sonidos del medievo
  • 22:30 Espectáculo nocturno. En llamas. Fuego, circo y otras peripecias

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

  • 12:00 El clan de los Mac Wapos
  • 12:00 Sonidos de antaño
  • 12:30 El comerciante
  • 13:30 Sonidos de oriente
  • 13:30 Los bufones del reino
  • 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo.
  • 14:00 Pasacalles música del medievo
  • 14:00 El viajero de los mil mundos
  • 17:45 El comerciante de especias
  • 18:00 Pasacalles música medieval
  • 18:30 Juglarías
  • 18:45 Espectáculo familiar: Dioses del aire
  • 19:30 Caminante errante
  • 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
  • 20:30 Personajes fantásticos del averno
  • 20:30 Sonidos de otras tierras
  • 21:15 Hechizados
  • 22:00 Pasacalles musical
  • 22:15 Música del lejano Oriente
  • 22:30 Espectáculo nocturno. Ardem medievus. Fuego y circo

LUNES 6 DE OCTUBRE

  • 12:00 El clan de los Mac Wapos
  • 12:00 Sonidos de antaño
  • 12:30 El comerciante
  • 13:30 Sonidos de oriente
  • 13:30 Los bufones del reino
  • 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo
  • 14:00 Pasacalles música del medievo
  • 14:00 El viajero de los mil mundos
  • 17:45 El vendedor de especias
  • 18:00 Sonidos de otras tierras
  • 18:30 Los juglares del reino
  • 18:45 Espectáculo familiar: Circo en la calle
  • 19:30 De demonios
  • 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
  • 20:30 Personajes fantásticos del averno
  • 20:30 Pasacalles música medieval
  • 21:30 Pasacalles gran formato de despedida. ¡Hasta pronto! Hechizados
  • 22:30 El mercado medieval se despide hasta el próximo año.
