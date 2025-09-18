Programa completo del Mercado Medieval de las Tres Culturas de las fiestas de San Froilán León 2025
JUEVES 2 DE OCTUBRE
- 12:00 El mercado abre sus puertas
- 12:15 Risas y sonrisas
- 12:15 Sonidos de tiempos lejanos
- 13:30 Pasacalles música del medievo
- 13:45 Los bufones de la Corte
- 14:00 Sonidos de oriente
- 14:00 El viajero de los mil mundos
- 18:30 Inauguración Oficial del Mercado Medieval de las Tres Culturas de León 2024.
- 20:00 El comerciante de especias
- 20:00 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
- 20:00 Los hechiceros. Pócimas y embrujos
- 20:30 Los músicos del averno
- 21:15 Personaje oscuro de otros tiempos
- 22:00 Música desde Marrakech
- 22:15 Pasacalles musical
- 22:30 Espectáculo nocturno. El conjuro. Fuego, circo y otras peripecias
VIERNES 3 DE OCTUBRE
- 12:00 Llegados de tierras lejanas
- 12:00 Sonidos de antaño
- 12:30 El vendedor de sueños
- 13:30 Pasacalles música del medievo
- 13:30 Risas y sonrisas
- 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo
- 14:00 Sonidos de oriente
- 14:00 El zancudo perdido
- 17:45 Caminante errante
- 18:00 Pasacalles música medieval
- 18:30 Los equilibristas
- 18:45 Espectáculo familiar: Circo medieval
- 19:30 El comerciante de especias
- 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
- 20:30 Demoños. Personajes fantásticos
- 20:30 Los músicos del averno
- 21:15 Personaje oscuro de otros tiempos
- 22:00 Pasacalles musical
- 22:15 Música del lejano Oriente
- 22:30 Espectáculo nocturno. Deus Focum. Fuego, circo y otras peripecias
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
- 12:00 Juglarías y sonrisas
- 12:00 Pasacalles música medieval
- 12:00 Pasacalles música medieval
- 13:30 Pasacalles música del medievo
- 13:30 Los bufones de la Corte
- 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo
- 14:00 Sonidos de oriente
- 14:00 El comerciante de especias
- 17:45 El viajero errante
- 18:00 Sonidos de antaño
- 18:30 Sonrisas y otras risas
- 18:45 Espectáculo familiar: Circo medieval
- 19:30 El zancudo perdido
- 20:30 Pasacalles de gran formato: Demonium
- 20:30 Llegados de tierras lejanas
- 20:30 Los músicos del averno
- 21:15 El hechizado
- 22:00 Música árabe
- 22:15 Sonidos del medievo
- 22:30 Espectáculo nocturno. En llamas. Fuego, circo y otras peripecias
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
- 12:00 El clan de los Mac Wapos
- 12:00 Sonidos de antaño
- 12:30 El comerciante
- 13:30 Sonidos de oriente
- 13:30 Los bufones del reino
- 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo.
- 14:00 Pasacalles música del medievo
- 14:00 El viajero de los mil mundos
- 17:45 El comerciante de especias
- 18:00 Pasacalles música medieval
- 18:30 Juglarías
- 18:45 Espectáculo familiar: Dioses del aire
- 19:30 Caminante errante
- 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
- 20:30 Personajes fantásticos del averno
- 20:30 Sonidos de otras tierras
- 21:15 Hechizados
- 22:00 Pasacalles musical
- 22:15 Música del lejano Oriente
- 22:30 Espectáculo nocturno. Ardem medievus. Fuego y circo
LUNES 6 DE OCTUBRE
- 12:00 El clan de los Mac Wapos
- 12:00 Sonidos de antaño
- 12:30 El comerciante
- 13:30 Sonidos de oriente
- 13:30 Los bufones del reino
- 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo
- 14:00 Pasacalles música del medievo
- 14:00 El viajero de los mil mundos
- 17:45 El vendedor de especias
- 18:00 Sonidos de otras tierras
- 18:30 Los juglares del reino
- 18:45 Espectáculo familiar: Circo en la calle
- 19:30 De demonios
- 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón
- 20:30 Personajes fantásticos del averno
- 20:30 Pasacalles música medieval
- 21:30 Pasacalles gran formato de despedida. ¡Hasta pronto! Hechizados
- 22:30 El mercado medieval se despide hasta el próximo año.