Fiesta de San Froilán 2025: el Mercado de las Tres Culturas reúne cerca de 200 puestos en San Isidoro

Cerca de 200 puestos componen el Mercado Medieval de las Tres Culturas que hoy se ha inaugurado enmarcado en las fiestas de San Froilán de León. La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha visitado los puestos y ha destacado la multitud de espectáculos, actividades infantiles y pasacalles que durante los próximos días albergará este Mercado.

Hasta el próximo 6 de octubre los puestos, que se ubican en la plaza de San Isidoro y alrededores, permanecerán abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, a excepción del lunes cuando el horario de cierre se adelantará hasta las 22:30 horas.

En concreto, se han instalado 150 puestos de artesanía, 30 de alimentación y 13 de restauración que convierten a este Mercado en uno de los más grandes del noroeste peninsular.

Inauguración del Mercado de las Tres Culturas de 2025.RAMIRO El Mercado de las Tres Culturas reúne cerca de 200 puestos en San Isidoro este año

