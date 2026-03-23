Programa definitivo de la Semana Santa en León 2026: novedades, procesiones, puntos de interés...

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Semana Santa de León 2026 se celebra del 27 de marzo (Viernes de Dolores) al 5 de abril (Domingo de Resurrección), con más de 40 actos procesionales organizados por las 16 cofradías y hermandades leonesas.

Es una de las celebraciones más destacadas de España, declarada de Interés Turístico Internacional, y este año atrae especial atención por su impacto en turismo y hostelería.

Novedades principales

Adelanto de media hora en la salida de la Procesión de La Dolorosa (a las 19:30 h en lugar de 20:00 h).

Mantenimiento del desvío en el regreso de La Dolorosa por andamios en Herreros (ruta alternativa por Juan II, Plaza del Grano y rinconada Enrique García Centeno).

Solemne Traslado Extraordinario de Jesús Nazareno “El Dainos” el Viernes de Dolores (23:30 h), por el VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís.

Procesión Infantil “Caminando tras las huellas de Jesús” consolidada el Sábado de Pasión a las 12:00 h, abierta a todas las cofradías y organizada por La Agonía.

Cambio en el trayecto de la Procesión de Las Palmas (Domingo de Ramos): circula por La Sal, La Paloma y Cardiles antes de Plegaria.

Modificación en el acceso a la Catedral para la Procesión de Jesús Camino del Calvario (Miércoles Santo): entra por Plaza de San Pelayo, San Pelayo y Pablo Flórez hacia Plaza de Regla (evita Cervantes-Dámaso Merino-Sierra Pambley).

En la Procesión Camino de La Pasión y Esperanza (Sábado de Pasión), la Cofradía de Jesús Sacramentado evita Dámaso Merino por riesgo de derrumbe y regresa por Sierra Pambley-Ancha-Cervantes.

Año par: el Santo Entierro corre a cargo de la Cofradía de Angustias y Soledad; la Procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero se celebra en León capital.

VIERNES DE DOLORES

Procesión de La Dolorosa

Organiza: Parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

Hora de salida: 19:30 h desde Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Mercado y del Camino “La Antigua”.

Itinerario completo: Iglesia parroquial → Herreros → Escurial → Plaza de Santa María del Camino (del Grano) → Cuesta de las Carbajalas (canto de la Salve en el Real Monasterio de las RR.MM. Benedictinas -Carbajalas-) → La Redención → Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad → Cuesta de los Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza de Regla (de la Catedral) → Ancha (actuación del coro “Conde de Rebolledo” en la capilla del Cristo de la Victoria) → Plaza de San Marcelo → Plaza de Santo Domingo (parada para cantar la Salve) → Independencia → Legión VII → Plaza de San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza de las Concepciones → Fernández Cadórniga → Juan II → Plaza de Santa María del Camino (sin vuelta) → Rinconada D. Enrique García Centeno → El Mercado → Herreros → regreso a Iglesia de Nuestra Señora del Mercado.

Puntos fuertes: solemnidad mariana inicial, cantos de Salve y actuación coral; primer acto oficial de la Semana Santa.

Solemne Traslado Extraordinario de Jesús Nazareno “El Dainos”

Organiza: Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, conjuntamente con OFS, Casa Franciscana y Hermanas Clarisas del Convento de Santa Cruz.

Hora de salida: 23:30 h desde Convento de Santa Cruz de las Hermanas Clarisas (tras recogida corporativa en crucero de Plaza del Grano al finalizar La Dolorosa).

Itinerario completo: Convento de Santa Cruz → Cardenal Landázuri → Plaza de Regla → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Mayor (sin vuelta) → Santa Cruz → Plaza de Riaño → Cercas → San Francisco → Plaza de San Francisco → Corredera → Iglesia de San Francisco.

Puntos de interés: evento excepcional por el VIII Centenario de San Francisco; devolución de la imagen (mantuvo en convento desde Domingo Tortillero).

Procesión del Dainos en León.FERNANDO OTERO

SÁBADO DE PASIÓN

Procesión Infantil “Caminando tras las huellas de Jesús”

Organiza: Cofradía La Agonía de Nuestro Señor (1993).

Hora de salida: 12:00 h desde Iglesia de Santa Marina La Real.

Itinerario completo: Iglesia de Santa Marina La Real → Serranos → Torres de Omaña → Cervantes → Ancha → Plaza de Regla → Pablo Flórez → San Pelayo → Plaza San Pelayo → Serranos → regreso a Iglesia de Santa Marina La Real.

Puntos de interés: ambiente familiar y participativo, con pasos pequeños; novedad consolidada abierta a todas las cofradías.

Procesión de Hermandad

Organiza: Real Hermandad de Jesús Divino Obrero (1955).

Hora de salida: 17:30 h desde Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero.

Itinerario completo: Iglesia Parroquial → Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → Daoiz y Velarde → Murias de Paredes → Plaza Riaño → Misericordia → Plaza San Martín → Plegaria → Plaza Mayor → Santa Cruz → Puerta Sol → Daoiz y Velarde → San Pablo → Víctor de los Ríos → regreso a Iglesia de Jesús Divino Obrero.

Procesión Camino de La Pasión y de La Esperanza Sacramental y Penitencial

SEMANA SANTA LEON PROCESION CAMINO DE LA PASION Y LA ESPERANZA SANTO MARTINOMARIA FUENTES

Organiza: Cofradía Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los leoneses (1994).

Hora de salida: 18:00 h desde Patio de la Real Basílica-Colegiata de San Isidoro.

Itinerario completo: Patio de la Real Basílica-Colegiata (canto Coral Isidoriana interior, solo hermanos) → Plaza de Santo Martino → Sacramento (petalada a Virgen de La Esperanza) → Plaza de San Isidoro → Cid → Ancha (acto ante Cristo de la Victoria) → Hermandad Sacramental de Santa Marta y Sagrada Cena → Plaza de San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza de las Concepciones → Fernández Cadórniga → Plaza de Don Gutierre → Zapaterías → Plaza de San Martín (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín) → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza de Regla (estación de Penitencia) → Sierra Pambley → Ancha → Cervantes → Plaza Torres de Omaña → Fernando González Regueral → Plaza San Isidoro → Sacramento → Plaza Santo Martino → regreso al patio.

Puntos de interés: actos devocionales (petalada, ofrenda, estación); evita Dámaso Merino por riesgo derrumbe.

Solemne Vía Crucis Procesional

Organiza: Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza (1992).

Hora de salida: 20:30 h desde Iglesia de San Claudio.

Itinerario completo: Iglesia de San Claudio → Antonio Valbuena → Avenida Facultad de Veterinaria → Cipriano de la Huerga → San Vicente Mártir → Martín Sarmiento → Párroco Carmelo Rodríguez → Plaza Doce Mártires → Monasterio → Covadonga → 24 de Abril → Torriano → Juan Ferreras → Plaza del Congreso Eucarístico (sin vuelta) → San Claudio → Flórez de Lemos → Antonio Valbuena (entrada del Cristo).

Puntos de interés: Acompañamiento Trío de Capilla Legio VII; ambiente de recogimiento.

Otros actos: Misa de Admisión de Hermanos (18:30 h, Convento Concepcionistas); Besapié al Santo Cristo de la Redención (19:00 h, Monasterio Carbajalas).(Continúa en días siguientes con procesiones emblemáticas como Las Palmas, Procesión de los Pasos, El Entierro, Ronda del Nazareno y Encuentro Glorioso. Si necesitas el detalle completo de Lunes Santo en adelante, avísame para extenderlo sin perder fidelidad al programa oficial.)

DOMINGO DE RAMOS

Ambiente festivo en el centro histórico, con multitudinarias salidas y actos de entrada triunfal.

Procesión de Las Palmas (principal, organizada por Junta Mayor por delegación del Cabildo Catedralicio)

Organiza: Junta Mayor de Cofradías y Hermandades (participan Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad + Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno).

Hora de salida: 10:30 h desde Museo Diocesano y de Semana Santa.

Itinerario completo: Mariano Domínguez Berrueta → La Sal → La Paloma → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza de San Martín → Zapaterías → Plaza de Don Gutierre → Fernández Cadórniga → Plaza de las Concepciones → Rúa → Teatro → Plaza de San Marcelo (incorporación Corporación Municipal en Antiguo Ayuntamiento) → Botines. A las 12:15 h aprox. Bendición de las Palmas. Continúa por Ancha → Plaza de Regla. A las 13:00 h Santa Misa en la Catedral. Retorno: Sierra Pambley → Ancha → Las Varillas → La Paloma → La Sal → Mariano Domínguez Berrueta → regreso al Museo Diocesano.

Puntos de interés y novedades: cambio de trayecto en 2026 (por La Sal, La Paloma y Cardiles antes de Plegaria); bendición solemne y misa catedralicia; ambiente alegre con ramos y palmas.

Miles de personas acompañan al paso de La Borriquilla en la procesión de las Palmas de LeónFERNANDO OTERO

Otras procesiones de ramos y actos del día:

Procesión de Las Palmas (temprana, Capilla Santa Nonia): 8:30 h, bendición y recorrido corto por Cofradía Dulce Nombre → República Argentina → Villa Benavente → Plaza Fernando Merino → Lancia → regreso.

Procesión de los Ramos (Cofradía Santo Cristo del Perdón): 11:00 h desde Iglesia San Francisco de la Vega (bendición + Gómez de Salazar → Doña Urraca → Tizona → Sahagún → Ramón Calabozo → regreso).

Procesión de los Ramos (Parroquia Jesús Divino Obrero): 11:30 h desde Iglesia Jesús Divino Obrero (bendición + Víctor de los Ríos → Batalla de Clavijo → San Carlos → Daoiz y Velarde → Obispo Almarcha → José Mª Fernández → regreso).

Procesión de los Ramos (Cofradías Santo Cristo del Desenclavo + La Agonía): 11:30 h desde Iglesia Santa Marina La Real (bendición + Serranos → Plaza del Desenclavo → Plaza Puerta Castillo → Plaza Santo Martino → Sacramento → Plaza San Isidoro → Descalzos → Corral de San Guisán → regreso).

Procesión del Cristo del Gran Poder (Cofradía Cristo del Gran Poder): 17:00 h desde Patio de MIRESI (entrada triunfal en puerta Palacio Episcopal + San Lorenzo → San Pedro → Puerta Obispo → Plaza de Regla → Sierra Pambley → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza Mayor → regreso).

Inmemorial Procesión del “Dainos” (Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio): 19:45 h desde Iglesia San Francisco (rezo Salve en Plaza del Grano + Corredera → Plaza San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza del Grano → Cuesta Carbajalas → Cuesta Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo → Independencia → Santa Nonia → encuentro Virgen-Hijo en Capilla Santa Nonia → Jardín San Francisco → regreso).

Procesión Nuestro Señor Jesús de la Redención (Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención): 21:00 h desde Museo Diocesano (Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza San Martín → Zapaterías → Plaza Don Gutierre → Fernández Cadórniga → Plaza Concepciones → San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza Grano → Carbajalas → La Redención → Cuesta Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor con actuación Orfeón Leonés → regreso).

LUNES SANTO

Procesión de La Pasión

Organiza: Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad + Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno + Real Cofradía Santísimo Sacramento de Minerva y Santa Vera Cruz.

Hora de salida: 20:00 h desde Capilla Santa Nonia.

Itinerario completo: Capilla Santa Nonia → Cofradía Dulce Nombre → Jardín San Francisco → San Francisco → Plaza Concepciones → Fernández Cadórniga → Plaza Don Gutierre → Zapaterías → Plaza San Martín → Plegaria → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo (sin vuelta) → Independencia → Santa Nonia → regreso Capilla.

Puntos de interés: pasos emblemáticos de la Pasión; ambiente solemne en erl Barrio Húmedo.

Procesión del Rosario de Pasión

Organiza: Hermandad Sacramental de Santa Marta y Sagrada Cena.

Hora de salida: 20:30 h desde Iglesia San Marcelo.

Itinerario completo: Iglesia San Marcelo → Plaza San Marcelo → Ruiz de Salazar → Pilotos Regueral → Cid → Plaza San Isidoro → Descalzos → Corral San Guisán → Serranos → Plaza San Pelayo → San Pelayo → Pablo Flórez → Plaza Regla → Ancha → regreso Iglesia San Marcelo.

Solemne Adoración Procesional de las Llagas de Cristo

Organiza: Cofradía Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida.

Hora de salida: 22:00 h desde interior Convento Concepcionistas.

Itinerario completo: Convento Concepcionistas → Plaza Concepciones → Fernández Cadórniga (rezo 1ª Llaga) → Plaza Don Gutierre → Zapaterías → Plaza San Martín (2ª Llaga) → Juan de Arfe → Cofradía Angustias y Soledad → La Redención → Cuesta Carbajalas (3ª Llaga frente Monasterio Benedictinas) → Plaza Grano → Escurial → Herreros (4ª Llaga frente Iglesia Mercado) → Plaza Concepciones (5ª Llaga) → regreso interior templo.

MARTES SANTO

Procesión del Perdón

Organiza: Cofradía Santo Cristo del Perdón.

Hora de salida: 19:00 h desde Patio Convento Hermanas Clarisas.

Itinerario completo: Patio Convento Santa Cruz → Convento → Cardenal Landázuri → Plaza Regla (acto Perdón 20:00 h con Orfeón Leonés en Locus Apellationis). Si indulto, continuación: Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Mayor → Plegaria (intervención Grupo Andadura + ofrenda Santo Cristo Fuera San Martín) → Platerías → Cardiles → Varillas → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo → Ordoño II → Plaza Guzmán → Avenida Palencia → (ramas separadas: Santo Cristo Astorga → Quebrantos → Gómez de Salazar; resto prolongación Avenida Palencia → Glorieta Cofradía → Gómez de Salazar → Iglesia San Francisco de la Vega, responso final).

Puntos de interés: acto del Perdón ante la Catedral; posible indulto real.

Procesión Dolor de Nuestra Madre

Organiza: Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.

Hora de salida: 20:00 h desde Capilla Santa Nonia.

Itinerario completo: Capilla Santa Nonia → Cofradía Dulce Nombre → Santa Nonia → Arquitecto Torbado → Plaza Cortes Leonesas → Fuero → Burgo Nuevo → Independencia → Legión VII → San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza Concepciones → San Francisco → Jardín San Francisco → regreso Capilla.

Tradicional Calvario o Vía Crucis Leonés Cantado

Organiza: Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio.

Hora: 20:30 h interior Iglesia San Francisco.

Acto: 14 estaciones ante Cruces Penitenciales con cantos + Besapié solemne.

MIÉRCOLES SANTO

Procesión Jesús Camino del Calvario

Organiza: Cofradía La Agonía de Nuestro Señor.

Hora de salida: 20:00 h desde Iglesia de Santa Marina La Real.

Itinerario completo: Iglesia Santa Marina La Real → Serranos → Plaza San Pelayo → San Pelayo → Pablo Flórez → Plaza de Regla → Ancha → Ruiz de Salazar → Cuesta de San Isidoro → Plaza de San Isidoro → Descalzos → Corral de San Guisán → Serranos → regreso Iglesia Santa Marina La Real.

Puntos se interés y novedades: modificación del acceso a la zona de la Catedral (entra por Plaza de San Pelayo → San Pelayo → Pablo Flórez hacia Plaza de Regla, evitando el tramo Cervantes-Dámaso Merino-Sierra Pambley habitual).

Procesión Virgen de la Amargura

Organiza: Real Cofradía Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz.

Hora de salida: 20:30 h desde Convento de las RR.MM. Benedictinas - Carbajalas.

Itinerario completo: Convento Carbajalas → Plaza Santa María del Camino (del Grano) → Juan II → Fernández Cadórniga → Plaza de Don Gutierre → Zapaterías → Plaza de San Martín → Plegaria (ofrenda al Cristo de Fuera de la Iglesia de San Martín) → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza de Regla → Ancha → Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena → Plaza San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza de las Concepciones → Fernández Cadórniga → Juan II → Plaza de Santa María del Camino → regreso Convento Carbajalas.

Procesión del Silencio

Organiza: Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio.

Hora de salida: 20:30 h desde interior Iglesia de San Francisco.

Itinerario completo: Interior Iglesia San Francisco → Corredera → Plaza de San Francisco → Independencia → Plaza de Santo Domingo (con vuelta) → Gran Vía de San Marcos → Plaza de la Inmaculada (sin vuelta, rezo comunitario Salve) → Alférez Provisional → San Agustín → Alfonso V → Ordoño II → Independencia → Legión VII → Plaza de San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza de las Concepciones → San Francisco → Plaza de San Francisco → Corredera → regreso Iglesia San Francisco.

Puntos de interés: ambiente de máximo silencio y recogimiento; uno de los actos más emotivos y respetuosos de la Semana Santa leonesa.

Solemne Vía Crucis Popular

Organiza: Cofradía Santo Cristo del Perdón.

Hora: 22:00 h desde Iglesia de San Francisco de La Vega.

Acto: Hermanos con túnica y farol acompañan al Cristo de la Vida; 14 estaciones con música de capilla (Banda Escuela de Música de la Cofradía), cánticos penitenciales del grupo Andadura y fieles. Se realiza en interior y atrio de la iglesia.

XIII Concierto de Semana Santa y Ronda Lírico-Pasional “Luis Pastrana Giménez”

Organiza: Cofradía Santo Cristo del Desenclavo.

Hora: 23:00 h en Iglesia de Santa Marina La Real.

Acto: Concierto benéfico (5 € a favor restauración cubierta iglesia) con Coro “Escarcha”, en colaboración Asociación Vecinos “Mariano Andrés”. Tras el concierto, XXXI Ronda Lírico Pasional con Mantenedor D. Manuel López Bécker.

Itinerario de la Ronda: Iglesia Santa Marina (1ª alocución) → Serranos → Plaza San Pelayo → San Pelayo → Pablo Flórez → Corral de Villapérez (2ª) → Pablo Flórez → Plaza del Desenclavo → Plaza del Vizconde (3ª) → Convento → Santa Marina → Serranos → Plaza Puerta Castillo (4ª) → Plaza Santo Martino → Sacramento → Plaza San Isidoro (fachada principal, 5ª) → Descalzos → Corral de San Guisán → Serranos → regreso Iglesia Santa Marina (despedida).

Solemne Vía Crucis Procesional

Organiza: Cofradía Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Hora de salida: 24:00 h desde Iglesia de San Marcelo.

Itinerario completo: Iglesia San Marcelo → Legión VII → Plaza San Marcelo → Arco de Ánimas → Independencia → Plaza San Francisco → San Francisco → Hospicio → Herreros → Iglesia del Mercado (Ofrenda Floral) → Herreros → Plaza Concepciones → Rúa → Teatro → Plaza San Marcelo → Legión VII → regreso Iglesia San Marcelo.

ANGELOPEZ

JUEVES SANTO

Procesión de las Bienaventuranzas

Organiza: Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza.

Hora de salida: 8:45 h desde Patio de El Albéitar (C. Covadonga).

Itinerario completo: Patio El Albéitar → Antonio Valbuena (ofrenda Iglesia San Claudio) → Covadonga → Jardín San Francisco → Lancia → San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza Santa María del Camino → Cuesta Carbajalas → La Redención → Cofradía Angustias y Soledad → Cuesta Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla (11:00 h acto Las Bienaventuranzas) → Sierra Pambley → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria (ofrenda Capilla Cristo Fuera San Martín) → Plaza San Martín → Zapaterías → Fernández Cadórniga → Plaza Concepciones (ofrenda Convento Concepcionistas) → San Francisco → Lancia → Jardín San Francisco → Covadonga → regreso Patio El Albéitar.

Pregón a Caballo de la Cofradía Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Organiza: Cofradía Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Hora de salida: 12:30 h desde Plaza de San Marcelo (frente Ayuntamiento viejo).

Itinerario completo: Plaza San Marcelo → Legión VII → Independencia → Santo Domingo (sin vuelta) → San Marcelo → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza Mayor → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Sierra Pambley → Dámaso Merino → Cervantes → Torres de Omaña → Fernando González Regueral → Plaza San Isidoro → Cid → Pilotos Regueral → Ruiz de Salazar → regreso Plaza San Marcelo (frente Diputación).

Puntos de interés: Proclamas del Sermón de las Siete Palabras en plazas clave.

Procesión de la Despedida

Organiza: Cofradía Cristo del Gran Poder.

Hora de salida: 17:00 h desde antiguas HH Trinitarias.

Itinerario completo: Patio MIRESI → San Lorenzo → San Pedro → Plaza Puerta Obispo → Plaza Regla → Ancha → Cid → Plaza San Isidoro (acto Despedida) → Sacramento → Plaza Santo Martino → Plaza Puerta Castillo → Carreras → Cubos → Pontón → regreso Patio MIRESI.

Procesión María al Pie de la Cruz, Camino de la Esperanza Organiza: Cofradía María del Dulce Nombre.

Hora de salida: 19:00 h desde Plaza de los Donantes de Sangre.

Itinerario completo: Plaza Donantes Sangre → Corredera → Plaza San Francisco → San Francisco → Plaza Concepciones → Fernández Cadórniga → Plaza Don Gutierre → Zapaterías → Plaza San Martín → Plegaria (ofrenda Cristo Fuera San Martín) → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Ancha → Hermandad Santa Marta Sagrada Cena → Plaza San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza Concepciones → San Francisco → Plaza San Francisco → Corredera → regreso Plaza Donantes Sangre.

Procesión de la Sagrada Cena

Organiza: Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena.

Hora de salida: 20:00 h desde Plaza de Regla.

Itinerario completo: Plaza Regla → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo (sin vuelta) → Padre Isla → Ramiro Valbuena → Plaza Inmaculada (sin vuelta) → Gran Vía San Marcos → Plaza Santo Domingo (sin vuelta) → Plaza San Marcelo → Ancha → regreso Plaza Regla.

Procesión de las Tinieblas y Santo Cristo de las Injurias

Organiza: Cofradía Santo Cristo del Desenclavo.

Previo: 19:45 h Oficio de Tinieblas interior Iglesia Santa Marina La Real.

Hora de salida: 20:30 h desde Patio del Colegio Leonés.

Itinerario completo: Patio Colegio Leonés → Serranos → Corral San Guisán → Descalzos → Plaza San Isidoro → Sacramento → Plaza Santo Martino → Plaza Puerta Castillo → Serranos → Plaza Desenclavo → Plaza Vizconde → Arvejal → Cardenal Landázuri (acto Desagravio interior Convento Santa Cruz) → Convento → Plaza Vizconde → Plaza Desenclavo → Serranos. Final: Acto Enclavamiento y Velado de Cristo (solo hermanos) interior Iglesia Santa Marina.

Tradicional Ronda de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Organiza: Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno (mención especial Interés Turístico Internacional).

Hora de salida: 24:00 h desde Plaza de San Marcelo (Casa Consistorial).

Itinerario: Toques oficiales a medianoche en: Antiguo Ayuntamiento (recibido por Alcalde), Palacio Episcopal (Obispo), Palacio Guzmanes (Presidente Diputación), Subdelegación Defensa, Subdelegación Gobierno, domicilio Abad (dos toques). Posteriormente, ronda nocturna por calles y plazas, primer encuentro en domicilio Vice-Abad.

VIERNES SANTO

Procesión de los Pasos (Interés Turístico Internacional)

Organiza: Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

Hora de salida: 7:15 h desde Capilla Santa Nonia.

Itinerario completo: Capilla Santa Nonia → Cofradía Dulce Nombre → Jardín San Francisco → Plaza San Francisco → San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza Grano → Cuesta Carbajalas → Cofradía Angustias y Soledad → Cuesta Castañones (aquí Paso “San Juan” deriva por Juan de Arfe → Plaza San Martín → Plegaria → Plaza Mayor). Resto: Santa Cruz → Plaza Mayor (acto Encuentro) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Cardenal Landázuri → Convento → Plaza Vizconde → Plaza Desenclavo → Serranos → Plaza Puerta Castillo → Plaza Santo Martino (descanso). Tras descanso: Sacramento → Plaza San Isidoro → Cid → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo (sin vuelta) → Independencia → Arco Ánimas → Plaza San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza Concepciones → San Francisco → Plaza San Francisco → Jardín San Francisco → regreso Capilla Santa Nonia.

Adoración de la Cruz y Desvelado del Santo Cristo del Desenclavo Organiza: Cofradía Santo Cristo del Desenclavo + Parroquia Santa Marina La Real.

Hora: 18:00 h en Iglesia Santa Marina La Real.

Procesión de las Siete Palabras

Organiza: Cofradía Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Hora de salida: 18:00 h desde Plaza San Marcelo.

Itinerario completo: Plaza San Marcelo → Legión VII → Independencia → Santo Domingo (con vuelta) → San Marcelo → Ruiz de Salazar → Cofradía Siete Palabras → Lope de Vega → San Agustín → Alfonso V → Ordoño II → Independencia → Legión VII → regreso Plaza San Marcelo.

Solemne y Oficial Procesión del Santo Entierro

Organiza: Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad (año par).

Hora de salida: 18:00 h desde Capilla Santa Nonia.

Itinerario completo: Capilla Santa Nonia → Cofradía Dulce Nombre → Jardín San Francisco → San Francisco → Hospicio → Escurial → Plaza Grano → Cuesta Carbajalas → Cofradía Angustias y Soledad → Cuesta Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor (Sermón de la Soledad a entrada Virgen Soledad) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Regla → Cardenal Landázuri → Convento → Plaza Vizconde → Plaza Desenclavo → Serranos → Plaza Puerta Castillo → Plaza Santo Martino (descanso) → Sacramento → Plaza San Isidoro → Cid → Ancha → Plaza San Marcelo → Plaza Santo Domingo → Independencia → Legión VII → Teatro → Rúa → Plaza Concepciones → San Francisco → Jardín San Francisco → regreso Capilla Santa Nonia.

Puntos de interés: Sermón de la Soledad; máxima solemnidad y duelo.

Fernando Otero

SÁBADO SANTO

Procesión del Santo Cristo del Desenclavo

Organiza: Cofradía Santo Cristo del Desenclavo.

Hora de salida: 16:30 h desde Patio Colegio Leonés.

Itinerario completo: Patio Colegio Leonés → Serranos → Plaza Desenclavo → Plaza Vizconde → Convento → Cardenal Landázuri (Salve MM. Clarisas desde interior Convento Santa Cruz ante Virgen Desconsuelo) → Plaza Regla → Ancha → Cid → Plaza San Isidoro (acto Desenclavo Cristo aprox. 18:30 h, testigos Cofradía Pendón San Isidoro y Cabildo Isidoriano en Atrio Puerta Perdón) → Sacramento → Plaza Santo Martino → Plaza Puerta Castillo → Serranos → Plaza Desenclavo → Serranos → regreso Colegio Leonés.

Procesión de la Soledad

Organiza: Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.

Hora de salida: 19:00 h desde Iglesia Jesús Divino Obrero.

Itinerario completo: Iglesia Jesús Divino Obrero → Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → José María Fernández → San Pedro → Plaza Puerta Obispo → Plaza Regla → Sierra Pambley → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria (ofrenda Cristo Fuera San Martín) → Plaza Mayor → Santa Cruz → Puerta Sol → Daoiz y Velarde → San Pablo → Víctor de los Ríos → regreso Iglesia.

Procesión Camino de la Luz

Organiza: Cofradía Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida.

Hora de salida: 19:15 h desde Atrio S.I. Catedral.

Itinerario completo: Atrio Catedral → Plaza Regla → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Mayor (sin vuelta) → Plegaria (entrega fuego Parroquia San Martín) → Plaza San Martín → Zapaterías → Plaza Don Gutierre → Fernández Cadórniga → Plaza Concepciones (entrega fuego Convento Concepcionistas) → Rúa → Teatro (intervención Coro Parroquial San Froilán) → Plaza San Marcelo (entrega fuego Parroquia San Marcelo) → Hermandad Santa Marta Sagrada Cena → Ancha → Plaza Regla → S.I. Catedral (entrega fuego; Vigilia Pascual 23:00 h).

Piadoso Vía Lucis

Organiza: Cofradía Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad.

Hora: 23:00 h Vigilia Pascual en Basílica San Isidoro; tras ella, Vía Lucis en Claustro a las 01:00 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Procesión del Encuentro

Organiza: Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.

Hora de salida: 8:45 h desde Iglesia Jesús Divino Obrero.

Itinerarios: Paso Resurrección: Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → Daoiz y Velarde → Puerta Sol → Santa Cruz → Plaza Mayor → Plegaria → Platerías → Cardiles → Varillas → Ancha → Sierra Pambley → Plaza Regla.

Paso Tres Marías: Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → José María Fernández → San Pedro → Plaza Puerta Obispo → Plaza Regla.

Puntos de interés: encuentro frente pórtico Catedral a las 10:00 h (Interés Turístico Local); solemne Misa Estacional oficiada por Obispo.

Procesión conjunta (12:00 h)

Itinerario completo: Plaza Regla → Ancha → Cervantes → Plaza Torres de Omaña → Fernando González Regueral → Plaza San Isidoro (canto Salve Hermanas Mayores Siervas Caridad) → Cid → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza Mayor → Santa Cruz → Puerta Sol → Daoiz y Velarde → Obispo Almarcha → Víctor de los Ríos → regreso Iglesia Jesús Divino Obrero.

Puntos de interés: Ambiente festivo y alegre; cierre glorioso de la Semana Santa.