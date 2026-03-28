El Dainos volvió anoche a los Capuchinos desde el convento de las Clarisas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya entrada la noche de ayer tuvo lugar el solemne traslado extraordinario de Jesús Nazareno, 'el Dainos' desde el convento de la Santa Cruz de las Hermanas Clarisas hasta el convento de los Franciscanos, su ubicación habitual. La imagen había sido trasladada el pasado domingo (Domingo Torillero) con motivo del octavo centenario de la muerte de San Francismo de Asís. Un acto excepcional en la historia de la venerada imagen de Jesús Nazareno.

Anoche, una vez finalizada la procesión de La Dolorosa, organizada por la parroquia de Nuestra Señora del mercado, los organizadores acudieron de manera corporativa hasta el crucero de la plaza del Grano, donde recogieron al hermano mayordomo y al hermano secretario. Desde allí se dirigieron hasta el convento de Santa Cruz.

El acto estuvo organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y el Silencio, con la Orden Franciscana Seglar, la Casa Franciscana y las hermanas Clarisas del Convento de Santa Cruz.

Durante toda esta semana la imagen ha estado en el convento, y ayer regresó a su casa en un recorrido que transcurrió por las calles del convento, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, Mariano Domínguez Berrueta, plaza Mayor, Santa Cruz, plaza de Riaño, las Cercas, San Francisco y Corredera, hasta llegar finalmente al convento de los capuchinos.

La procesión del Dainos, antiguamente de la Buena Muerte, se celebra el domingo por la tarde .