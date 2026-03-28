La primera procesión infantil de la Semana Santa de León, en fotos

La procesión 'Caminando tras las huellas de Jesús' se ha convertido hoy en la primera procesión protagonizada exclusivamente por niños en León. La cita ha sido a las 12.00 horas cuando la comitiva salía de la iglesia de Santa Marina la Real, a donde regresó tras recorrer el barrio al que bautiza este templo.