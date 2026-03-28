La primera procesión infantil de la Semana Santa de León, en fotos
La procesión 'Caminando tras las huellas de Jesús' se ha convertido hoy en la primera procesión protagonizada exclusivamente por niños en León. La cita ha sido a las 12.00 horas cuando la comitiva salía de la iglesia de Santa Marina la Real, a donde regresó tras recorrer el barrio al que bautiza este templo.
'Caminando tras las huellas de Jesús' se ha convertido hoy en la primera procesión protagonizada exclusivamente por niños en León. Una cita organizada por la Cofradía Agonía de Nuestro Señor que sumó más de un centenar de pequeños procedentes de diferentes cofradías para arrancar con fuerza el Sábado de Pasión con la primera procesión infantil en la capital leonesa.
'Caminando tras las huellas de Jesús', primera procesión infantil de la Semana Santa Leonesa
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