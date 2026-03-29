León se rinde a la inocencia: Las palmas y el paso de 'La Borriquilla' animan el Domingo de Ramos

El sol de primavera se ha aliado hoy con León para recibir a "La Borriquilla". Como marca la tradición, la plaza de San Marcelo y las inmediaciones de Botines se han convertido en un mar de palmas blancas, alzadas por cientos de niños que, con la ilusión grabada en el rostro, aguardaban el único paso, obra de Víctor de los Ríos, en la procesión que organiza la Junta Mayor de la Semana Santa de León por delegación del Cabildo Catedral.

Una comitiva a la que se han sumado samaritanas y galileos con sus capas blancas de la Hermandad de Santa Marta por primera vez aportando contexto histórico.

Sus túnicas y mantos, que evocan los tiempos bíblicos, han aportado una vistosidad al cortejo, ayudando a recrear con mayor realismo aquella entrada triunfal en Jerusalén.

Más allá de la solemnidad, el Domingo de Ramos en León es, ante todo, una fiesta de la familia. El sonido característico de las palmas agitadas con fuerza —un rito que los niños ejecutan con un entusiasmo contagioso— ha servido de banda sonora al caminar pausado de la imagen de Jesús sobre la borrica.

El momento más entrañable se ha vivido, como es costumbre, durante la bendición de los ramos. Con tres generaciones de leoneses compartiendo un mismo sentimiento, manteniendo viva una llama que hoy ha brillado bajo el típico cielo azul, luminoso y frío de León. El obispo Luis Ángel de las Heras bendijo y santificó los ramos al filo de las 12.15 horas y pidió "respeto" entre los semejantes. La Corporación municipal, con sus varas de palma de dos metros se incorporó en la calle Ancha para subir hasta la Catedral, donde se impartirá misa.

León ya huele a cera y a Pasión, y lo hace con la sonrisa de quien sabe que los días más esperados del año acaban de comenzar de la mejor manera posible: con la pureza de un niño estrenando su primera palma.