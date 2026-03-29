El Gran Poder volvió a conquistar el calor del público

Procesión del Cristo del Gran Poder del Domingo de Ramos en León.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Puntual a su cita de las cinco de la tarde y bajo un sol radiante, la Cofradía del Cristo del Gran Poder, de negro con sus singulares destellos plateados, avanzó con paso firme. El paso de Los Apóstoles abrió el cortejo y marcó el inicio de una tarde donde la devoción se hizo presente en cada rincón, despertando la admiración de los cientos de leoneses que aguardaban el balanceo del Gran Poder al son de su marcha Volver a verte. Detrás, La Expulsión del tempo, San Juan y la Virgen del Gran Poder. El momento mágico, como dicta la tradición, se vivió al alcanzar Puerta Obispo. Allí, frente a la mirada de la Catedral, el cielo se llenó con el siseo de las palmas agitadas por los hermanos, recreando una entrada triunfal en Jerusalén que es puro sentimiento y orgullo para el barrio de San Lorenzo.