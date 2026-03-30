Cambiar algo para que algo cambie: Jesús de Nazareno, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A la más tradicional (probablemente) de las procesiones de la Semana Santa de León, entendida al margen de los grandes fastos del calendario de la primavera papona, le asistió ayer la duda sobre la posibilidad de que fuera esta una de las últimas versiones al estilo conocido. La más antigua de las cofradías leonesas, la de Nuestra Señora de Anggustias y Soledad, se debate entre la continuidad y el cambio. El modelo antiguo sacó a la calle a la Virgen de Las Angustias como representante de la penitencial negra y dorada, abriendo cortejo. El modelo nuevo propone alternar los años de presencia de las dos tallas titulares, para que una los pares y otra los impares, la Virgen de la Soledad, también titular, disfrute de ese honor. Es debate interno pero va cobrando cuerpo.

Hubo puntualidad en la procesión. Faltaba un minuto escaso para las 20.00 horas y ya estaba en la calle la Virgen de las Angustias, acompañada por la Marcha Real en los sonidos. Poco antes de las ocho y media ya se colocó en el dintel la cruz de guía del Dulce Nombre, previo cumplimiento del tradicional canto del Padre Nuestro Jesús Nazareno. Medió antes el abrazo fraternal del abad, Miguel Urdiales, con su hijo a los pies de la talla.

Minerva sacó a la calle su propuesta ya cerca de las nueve de la noche, con largas hileras de papones negros metidos en la tarea de disfrutar de las excelencias de la climatología, que no tanto de la temperatura, con las calles de la zona centro cargadas de público. Es una de las procesiones más monótonas pero también de las más señeras de la capital. Y así seguirá siéndolo.