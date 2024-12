Celebraciones más digeribles

rEs Navidad, se suceden las fiestas y las celebraciones, pero nada obliga a dejarse no ya el bolsillo, sino la salud, en una competición de mesas a rebosar, brindis y reuniones. Al menos en casa, donde siguen concentrándose la mayor parte de los encuentros, la cordura lucha por imponer su ley. No lo tiene fácil, pero la razón le ampara. Disfrutar de una buena mesa no tiene que ver con abundancia ni derroche, porque hay fórmulas para todos los bolsillos, que además cuidan los estómagos y la salud en conjunto. Lo fundamental del brindis es a quién miras a los ojos en cada chin chin, no lo que ruede por la mesa ni el precio de cada burbuja que estalla en el fragor del momento.

Las advertencias se multiplican en estas fechas. El despiporre nos cuesta kilos y colesteroles, ardores y sustillos. Pero no hay necesidad. Las mesas mejor surtidas son aquellas que más se disfrutan. Y ahí la planificación es personal y las opciones, saludables y económicas, infinitas. Empezando por el principio, como debe ser, el picoteo inicial no debe aplacar el hambre, porque todo lo bueno llega después. Una saludable cecina (un poco de embutido leonés en general) es el recibimiento ideal. O algo de marisco, en función del presupuesto. Los mejillones ofrecen mil posibilidades, de ahí para arriba.Llegan los primeros, el calor que asienta el estómago. Los consomés son clásicos, mejor ligeros y aromatizados con algún vino oloroso (cuyo alcohol se evapora) que los grasientos de la abuela. Las cremas son un entrante ideal. De temporada: calabaza, verduras, lombarda,... Tropezones de gamba para darle el toque festivo; y crujientes de quesos o jamón para marcar la diferencia de la celebración. Un plato principal es suficiente. En los pescados el toque está en la preparación. El que sea, relleno de marisco o con una bechamel de puerro gratinada por encima, no necesita más que horno. La opción de las carnes clama por la misma sencillez. Desde los carpaccios y tartares (que sirven estupendamente también de aperitivo) a los horneados sin complicaciones, acompañados de purés de patatas con toque de trufa o verduras mini. De aves a solomillos, cualquier animal y parte tiene posibilidad de adornarse con un toque distinto que le convierte en un plato especial. El postre no es un capítulo aparte. Los clásicos navideños no suelen elaborarse en casa. Lo que no quiere decir que no haya opciones en la cocina familiar que rebajen al mínimo los azúcares y los procesos industriales. Un entrando o un pescado con un toque de marisco, un crujiente o un aroma de trufa, un pellizco de foie, un dulce no tan dulce,... Mesas de Navidad a medida.

T