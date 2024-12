La mancha de un año con año verde se quita

Publicado por L. Urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

Lo complicado era para Nostradamus, que se marcaba predicciones a cinco siglos vista; los chamanes de hoy en día esperan a final de año para comenzar a tantear las conjeturas sobre el siguiente. Nada que no puedan manejar con soltura los algoritmos, esa suerte de lotería por aproximación que te echa los números encima a nada que exteriorices una emoción, que pidan un deseo. Cómo será el próximo año pasó de ser una adivinanza a un ensayo en un chasquido de dedos de la tecnología; luego, llegan las sorpresas, y el ya lo había dicho yo cuando en los tres primeros meses de una año se acaballan más acontecimientos como en las tres décadas previas.

El fin del mundo está más cerca en 2025, según el bestiario del cambio climático, que irá de fiesta en fiesta en los próximos doce meses, con la letanía que dogmatiza esta doctrina de que el fenómeno meteorológico es una hidra de siete cabezas que dominará sin ser dominada. Esto puede pasar en 2025 igual que pasó en 1995; cuando se presenta una tormenta y los rayos y truenos ponen un tono apocalíptico a la tarde. La mejor enseñanza ante el nuevo año es que en esta noche previa al campana y se acabó no es fácil recordar cómo comenzó el almanaque del que arrancamos la última hoja. Así que las predicciones acaban envueltas en estadísticas; que si un 70% cree que habrá más problemas migratorios; que si el 80% supone que la economía ira a peor, porque en ese campo del billete y la calderilla el año 2024 no ha podido resultar peor, aunque el Banco Europeo haya optado por el manguerazo para regar las perspectivas y que sobre lana para empapar los problemas con la liquidez. Lecciones de macroeconomía que dan certeza a que el año 2025 va a ser un desastre en la situación global, la que mide la relación entre el poder adquisitivo y la felicidad que concede el plato lleno. Tres veces al día. Luego hay otra dimensión: profesionales de es momento de echar las cartas en el tapete avanzan como un gran momento los ensayos sobre teletransportación cuántica; prueba de que la mente humana es voluble y a veces puede elegir entre trascender en la teletransportación cuántica sin tener asegurado el aporte alimenticio. La cosa oscila entre las lentejas, los hadrones y el bosón de Higgs. 2025 es un parque temático para mirar al cielo; porque desde este invierno que viene al otoño que partirá en once meses hay para elegir entre eclipses, anillos de Júpiter detrás del telón, atardeceres rojos que preludian un fin de ciclo que nunca acaba, un mañana que no pudo ser ayer.

Del cielo al suelo, en un pispás, con ese atasco en la semana laboral de cuatro días. Lo demás, se os dará por añadidura. Lo mejor es esperar que caiga el carillón, la cuenta atrás, y poner en perspectiva que hace veinte años, tal mes como hoy, se hacía público un estudio que preveía que la nieve por debajo de los dos mil metros de altitud iba a ser un cuento.