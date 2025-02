El placer que entra por la boca

maría carnero

Llega el carnaval, la fiesta más colorida, loca y divertida del año, que se celebra justo una semana antes de la consabida Cuaresma. Por eso, antes de entrar en este periodo en el que impera el ayuno y la abstinencia, hay que enriquecer el alma, y también el paladar, con algunos de los productos típicos del Carnaval. Al fin y al cabo, esta es una fiesta para disfrutar de los placeres carnales, y la gastronomía es uno de los más populares.

Por eso, pocos se pueden resistir a disfrutar estos días de las riquísimas y recurrentes orejas de carnaval, de las torrijas, de la leche frita o de los frisuelos. El dulce típico por antonomasia es la oreja de Carnaval. Estas porciones de masa crujiente y frita, recubiertas de una fina capa de azúcar en polvo tienen un aspecto irresistible, y son muy demandadas en todas las confiterías y panaderías de la provincia. Lo mismo ocurre con la leche frita, que con mimo se prepara en muchos hogares siguiendo las recetas de las abuelas, que pasan de generación en generación a lo largo de los años. De las muchas formas y maneras de elaborar este tradicional dulce, todas tienen en común la leche con azúcar puesta a cocer con canela y piel de limón, a la que se añade harina. Estos son los principales ingredientes que se han empleado desde siempre, los cuales aportan proteínas e hidratos de carbono, principalmente. Además, hay que tener en cuenta que la técnica culinaria empleada para elaborar esta receta es la fritura, lo cual hará que incremente el contenido calórico del postre. Las torrijas, por su parte, son el dulce estrella de Cuaresma y Semana Santa, aunque ya se dejan comer en Carnaval. Este dulce de origen conventual es tradicional de toda España, aunque es especialmente popular en el Norte de España. Es un postre humilde, de ahí que sea el más idóneo para la austeridad que impone la Semana Santa. Consiste básicamente en una rebanada de pan empapada en leche, rebozada en huevo, frita en aceite de oliva virgen extra y aromatizada al gusto con almíbar o, en este caso, azúcar y canela. Los frisuelos, frixuelos o fayuelos son un dulce asturiano muy parecido a las crepes francesas, que en León tiene una especial tradición también en Laciana y Babia. De masa fina, redondos y enrollables, con o sin relleno, y a veces con puntilla, son muy típicos en la época de carnaval, o en los Antruejos, como se dice en León. Otro de los dulces típicos en estas fechas son las flores fritas o las flores de Carnaval. Se trata de un dulce frito en forma de flor, elaborado a base de harina y azúcar. Son muy populares en toda la geografía española. En Galicia se las conoce como «flores de Entroido» y se preparan en Carnaval, mientras que en Extremadura y las dos Castillas son más de Semana Santa. Lo cierto, es que, aunque no se sabe cuál fue su procedencia, hay lugares donde son más emblemáticas como es el caso de Calatrava, en Castilla La-Mancha. Allí luce una cruz que es emblema militar y que es el distintivo habitual de las flores fritas. España no es el único lugar donde se preparan flores fritas. Portugal, México o Colombia también cuentan con la propia versión de este dulce. Lo cierto es que es rara la fiesta de Carnaval o el desfile que no termine con bandejas de dulces para degustar estas exquisiteces o, en el caso de León, con el siempre agradecido chocolate con churros para entrar en calor.