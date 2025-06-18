Piscinas de Valdefresno, relax y naturaleza combinados

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

Cuando el calor aprieta y comienzan a subir los grados en el termómetro la playa se convierte en un indispensable para refrescarse en la época estival. En León, a falta de playas, las piscinas son el lugar idóneo para disfrutar del buen tiempo y descansar. En Valdefresno, desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto locales y visitantes podrán acudir a las piscinas de la localidad.

Relax, descanso y naturaleza combinados con energía y diversión son los ingredientes para disfrutar de una experiencia refrescante en plena Sobarriba.

Con instalaciones modernas y cuidadas hasta el más mínimo detalle, las piscinas de Valdefresno permanecerán abiertas en horario ininterrumpido desde las 12:00 del mediodía hasta las 21:00.

Comodidad y limpieza, las máximas

Las piscinas de Valdefresno cuentan con una amplia zona de césped donde relajarse y disfrutar del sol veraniego en un espacio reformado y limpio. Este área de recreo ha sabido adaptarse al paso del tiempo y a lo largo de los años ha sufrido diversas reformas para garantizar su disfrute a todos sus usuarios.

En verano, ya es de parada obligada para los vecinos del municipio de Valdefresno y también para los del resto de la zona y los numerosos visitantes que encuentran en ellas el mejor lugar para disfrutar del calor y el buen tiempo.

Las piscinas cuentan con dos zonas diferentes adaptadas al máximo para los usuarios. Una grande de dimensiones olímpicas para los adultos y otra piscina de menor tamaño para el disfrute de los más pequeños de la casa para chapotear y jugar sin preocupaciones.

El espacio se complementa con unas instalaciones equipadas con vestuarios, así como de varias duchas imprescindibles para antes y después del baño.

Precios populares para todos

Como no podía ser de otra forma, las tarifas son otro de los puntos fuertes para facilitar el acceso a todos los públicos. En primer lugar, las entradas individuales se pueden adquirir por 1,70 euros para los mayores de 14 años y por 1,20 euros para los usuarios mayores de tres años y menores de 14 años. En el fin de semana, los precios serán de 2,20 euros para bañistas mayores de 14 años y 1,70 para mayores de tres años y menores de 14 años.

Por otro lado, el Ayuntamiento vuelve a poner a disposición de los vecinos los abonos por temporada que estarán disponibles para aquellos usuarios empadronados en el municipio con un precio que varía desde los 19 euros para una persona adulta menor de 32 años y los 37 euros para una familia con padres e hijos hasta los 25 años. En el caso de los vecinos no empadronados, se podrá adquirir también un abono con un coste de 20 euros para un máximo de 15 días para adultos y de 13 euros para un máximo de 15 días para menores de edad.

Por último, volverán como cada año los cursos impartidos desde el Ayuntamiento para todas las modalidades, tanto de iniciación como aquellos dirigidos a los nadadores más experimentados.

En esta área recreativa no puede faltar un servicio de cafetería que complementa la experiencia para aislarse del calor y refrescarse en unas piscinas con una atención cuidada al detalle.

Un lugar para todas las edades y para todos los gustos en un periodo estival que en este municipio de la Sobarriba se pasa de lo más relajante y divertido posible.