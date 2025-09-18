Pitma Generación: la apuesta renovable que mira al futuro desde los territorios

Perteneciente al Grupo PITMA —uno de los grupos empresariales más sólidos de nuestro país, con más de 30 años de trayectoria— Pitma Generación se ha consolidado como una pieza clave en la estrategia de sostenibilidad y transformación energética del grupo.

Nacida con la vocación de contribuir a la descarbonización del sistema energético, la compañía se dedica al desarrollo, operación y gestión integral de activos de generación renovable. Su enfoque combina innovación tecnológica, estabilidad regulatoria y, sobre todo, un firme compromiso con el entorno y las comunidades donde se asienta.

«Creemos en una transición energética que genere valor local y garantice el futuro del territorio. En lugares como León, esto significa apostar por proyectos que diversifiquen la economía, retengan población y dinamicen el medio rural», señala David Díez Cortijo, director general de Pitma Generación.

El modelo de la compañía apuesta por la estabilidad y el largo plazo. Su estrategia se apoya en activos consolidados, con tecnología probada y marcos regulatorios estables. En su portafolio destacan plantas solares fotovoltaicas que llevan más de una década en operación, aportando energía limpia. También cuenta con activos en ámbitos clave como la hidráulica y el almacenamiento energético.

Al mismo tiempo, la empresa trabaja en el despliegue de nuevas tecnologías renovables, con especial foco en el biometano, un gas verde que se perfila como pieza clave para la descarbonización de la economía.

España es, de hecho, el tercer país europeo con mayor potencial de producción de biometano, aunque todavía está lejos de aprovecharlo plenamente. Desde Pitma Generación se apuesta por proyectos capaces de transformar residuos agrícolas y ganaderos en energía renovable, fomentando la economía circular y reduciendo la dependencia energética exterior.

«El biometano es una solución estratégica para avanzar en los objetivos climáticos. Nos permite aprovechar infraestructuras existentes, generar energía local y revalorizar los recursos del territorio», afirma Díez Cortijo. Además, añade, se trata de una tecnología con capacidad para arraigar en el corazón de las zonas rurales, generando empleo, fijando población y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para comarcas como las leonesas. Territorios con una profunda tradición agrícola y capacidad para transformar residuos en valor encuentran en esta transición energética una oportunidad real para revitalizarse, crecer y mirar al futuro con esperanza.

Energía con impacto positivo

El propósito de Pitma Generación va más allá de producir energía renovable. Su visión es construir un modelo energético basado en la sostenibilidad, la cercanía y la colaboración público-privada. Todos sus proyectos se conciben bajo criterios de mínimo impacto ambiental, con estudios de integración paisajística, diálogo con los agentes del territorio y compromiso con el tejido económico y social local.

«León ha sido uno de los grandes motores del desarrollo económico y social de nuestro país. Hoy, la transición energética abre una nueva ventana de esperanza para que la provincia vuelva a liderar el progreso, esta vez apostando por las energías renovables y el desarrollo sostenible. Es el momento de recuperar ese protagonismo y construir juntos el futuro del territorio», reivindica el director general de la compañía.

Este enfoque ya ha dado frutos en distintas regiones de España, pero León se sitúa ahora como uno de los ejes clave de crecimiento para Pitma Generación. «La transición energética será justa o no será. Y eso implica escuchar, dialogar y construir juntos el futuro energético de nuestros territorios. León tiene todos los ingredientes para convertirse en un referente: recursos, conocimiento y voluntad», asegura Díez Cortijo.

Como parte del Grupo PITMA —holding empresarial con más de tres décadas de trayectoria y presencia multisectorial—, Pitma Generación representa una de sus principales palancas de transformación hacia un modelo energético y económico más sostenible. La apuesta del grupo por la innovación y la sostenibilidad atraviesa transversalmente todas sus líneas de actividad: desde las telecomunicaciones a la seguridad, pasando por la tecnología o los servicios.

En este contexto, Pitma Generación se consolida como un actor clave en la transición energética, combinando visión a largo plazo, capacidad técnica y compromiso con el desarrollo de los territorios.