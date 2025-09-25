Foncaba consigue que la aerotermia sea todo un arte

Foncaba consolida su crecimiento, el que ha hecho de ella una empresa puntera en el apartado de las calefacciones y que este 2025 alcanza los 22 años de vida ofreciendo el mejor servicio de León. Ello se debe en una buena parte a la plantilla de 35 personas, verdaderos expertos en el sector. Fontanería, saneamiento, calefacción, climatización, lucha contra incendios e instalaciones de gas además de la ventilación mecánica y de los aparatos a presión son algunas de sus especialidades, aunque luego siempre hay apartados especiales a gusto del cliente. Foncaba realiza instalaciones de calefacción y climatización que incluyen el gas, la aerotermia, el gasóleo, la geotermia y los ámbitos solares. Todos los trabajos que realiza la empresa llevan las certificaciones oficiales correspondientes aunque la que más se solicita es la de la aerotermia, con el apoyo de la fotovoltaica.

Hay tres pilares básicos que definen el trabajo de Foncaba: la profesionalidad, la seriedad y la honradez. La empresa ofrece capacidad técnica para el asesoramiento en todo tipo de trabajos y una gran calidad humana que se forja fundamentalmente en su profesionalidad.