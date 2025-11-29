Yoko Ono: arte deslumbrante en el Musac

A Yoko Ono le acompaña la leyenda por razones obvias que tienen el nombre propio de John Lennon. Pero su arte es tangible, nunca mejor dicho. Y la prueba está en León, en concreto en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Musac. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acompañado del director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Álvaro Rodríguez Fominaya, presentó el pasado 7 de noviembre Yoko Ono. Insound and Instructure, que es la demostración de la originalidad, lenguaje propio y talante de la artista japonesa. En donde lo radical y lo sensible confluyen en obras abstractas, sensoriales y, ante todo, que provocan la participación del espectador o visitante. Y que ya desde sus primeras fechas se ha convertido en uno de los acontecimientos a nivel nacional en el último trimestre. Yoko Ono. Insound and Instructure es una extensa muestra que celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance; relevante música y activista por la paz mundial. La muestra se abrió al público el sábado, 8 de noviembre, previas dos performance de la propia Yoko Ono que se convirtieron también en una cita obligada para los aficionados a la cultura en todas sus vertientes. Fue la manera de invitar al público a la participación en la exposición. Coincidiendo con la inauguración, la entrada al Musac fue gratuita el fin de semana, con las performances Pieza cielo para Jesucristo [Sky Piece to Jesus Christ] (1965) y Pieza corte [Cut Piece] (1964). Además, el fin de semana inaugural se completó con una conversación entre Álvaro Rodríguez Fominaya, Jon Hendricks y Connor Monahan, comisarios de la muestra. Ambas actividades de acceso libre hasta completar el aforo.

La presentación en sociedad de la exposición sirvió para abundar en el contenido de la exposición y tener claras algunas claves, aunque Yoko Ono. Insound and Instructure es una exposición que invita a las sugerencias de cada espectador.

El título de la exposición tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964 en Yamaichi Hall, en Kioto. Ambos términos se refieren a la forma en que Yoko Ono integra sonido e instrucción en su práctica artística. Yoko Ono. Insound and Instructure podrá visitarse en el Musac hasta el 17 de mayo de 2026 y está coproducida con Sabancı University Sakıp Sabancı Museum (Estambul, Turquía). A través de 80 obras y 1.700 metros cuadrados de exposición, Yoko Ono. Insound and Instructure permite experimentar tanto las obras que la artista desarrolla a partir de los años 60 —que en buena medida se incluyen en la histórica publicación «Pomelo» [Grapefruit] (1964)— como las instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90, en un arco cronológico que va desde 1961 hasta el presente.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Yoko Ono ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas contemporáneas, cuya huella crece a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores. Sus facetas de artista, compositora y activista confluyen y se entrecruzan.