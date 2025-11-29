Veinte años de arte contemporáneo

La exposición de Ana Mendieta en 2024 fue uno de los acontecimientos expositivos y de más repercusión del año en España.MARIA FUENTES

Los papeles oficiales decían: «El decreto 24/2005 publicado en el Bocyl del 22 de marzo de 2005 determina la creación del Musac para «favorecer el conocimiento y acceso del público al arte contemporáneo a la vez que se asume un papel de estímulo a la creación artística en nuestra Comunidad, potenciando las diferentes manifestaciones artísticas dedicándose esencialmente a la documentación, difusión, exhibición y fomento del arte contemporáneo en Castilla y León». El Musac, así, aspira a ser una herramienta fundamental en la creación de sentido colectivo en torno al arte y la cultura contemporáneos. Pero el runrún de la ciudad llevaba a la máxima expectación de un museo que iba a abrir cuya propuesta arquitectónica fascinaba. El tiempo luego puso al Musac en lo más alto: obra del estudio Mansilla y Tuñón Arquitectos, mereció un gran reconocimiento internacional con la concesión, en el año 2007, del Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, además de la participación en certámenes y exposiciones desarrolladas por centros de reconocido prestigio mundial.

Posteriormente fueron pasando nombres de artistas, como Pipilotti Rist, que calaron hondo en los aficionados al arte. Y el Musac puso esa primera semilla que alcanza el respeto ante los escépticos que ponen en duda el valor artístico e intelectual de lo contemporáneo.

Ahora que cumple 20 años (se celebró con García Alix) se puede recapitular que ha tenido los siguientes directores: Del 2002 al 2009, Rafael Doctor Roncero; de 2009 a 2012, Agustín Pérez Rubio, en 2013, Eva González Sancho, desde junio de 2013 hasta junio de 2021, Manuel Olveira, y desde noviembre de 2021 a la actualidad: Álvaro Rodríguez Fominaya.

Como el tiempo de los museos contemporáneos se sitúa más en el mañana que en el hoy, celebrar veinte años de historia está bien pero si además sirve para tomar el suficiente impulso y continuar. Y en esa continuación, en la actualidad del Musac, Además de la ya omnipresente exposición de Yoko Ono, se cuenta con propuestas como Yasumasa Morimura. Autorretratos a través de la historia del arte. Hasta el 8 de febrero se podrá ver un conjunto de siete fotografías donadas por el artista, pertenecientes a la serie Self-portraits Through Art History (Autorretratos a través de la historia del arte), en las que Yasumasa Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos. Esta serie se exhibe junto a An Inner Dialogue with Frida Kahlo (Skull Ring) (2001), parte de la colección del museo.

E igualmente, Así como suceden las cosas, también nada sucede. Colección MUSAC. Con Iñaki Bonillas, Luz Broto, Alejandro Cesarco, Anne Collier, Jimmie Durham, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter Feldmann, Simone Forti, Dora García, Paul Graham, Cova Macías, David Maljkovic, Miriam Martín, Loreto Martínez, Ryan McGinley, Josephine Meckseper, Antonio Menchen, Julia Montilla, Muntean/Rosenblum, Javier Peñafiel, Paul Pfeiffer, Sergio Prego, Gonzalo Puch, Yvonne Rainer, Tere Recarens, Anri Sala, Néstor Sanmiguel, Wolfgang Tillmans, María Tinaut, Trans Editions, Isidoro Valcárcel Medina, Azucena Vieites, Wolf Vostell, Gillian Wearing, Cerith Wyn Evans.