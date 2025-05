Buena campaña de cereal pero poca rentabilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los responsables de las organizaciones profesionales agrarias con representación en Castilla y León han coincidido este miércoles en que la cosecha de 2025 será «buena» y «muy parecida» e, incluso, superior a la del año 2020, cuando se superaron los 8 millones de toneladas en la Comunidad Autónoma, pero han lamentado que no se va traducir en términos de rentabilidad por los bajos del cereal que «arruinan al sector». «No puede ser que nosotros cosechemos y otros hagan el agosto», ha lamentado en concreto el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, que ha insistido en que, a pesar de que todo apunta a que 2025 va a ser «un buen año» en términos de cosecha, los productores no van a sacar rentabilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas por los bajos precios del cereal. En el mismo sentido se ha pronunciado el coordinador de COAG, Lorenzo Rivera, quien, tras constatar que la climatología ha ayudado a que este año se presente una buena cosecha, ha explicado que habrá que mirar al «lado reverso de la moneda», en relación a los bajos precios del cereal fruto de la «especulación». «A 180-190 euros la tonelada del cereal es una ruina», ha sentenciado Rivera que ha calculado pérdidas de entre 800 y 900 millones de euros, similar montante que el va a llegar a Castilla y León por la vía de las ayudas de la PAC, ha recordado. «No llegamos a los 270-300 euros la tonelada que debíamos estar ahora cobrando para cubrir costes y tener algún beneficio», ha explicado Rivera que ha considerado que en 2025 podrían haber recuperado todas las pérdidas de anteriores años tras lo que ha insistido en que con los precios actuales no van a poder. Los representantes de las organizaciones profesionales agrarias han realizado estas declaraciones tras el Consejo Regional Agrario celebrado este miércoles en Medina del Campo (Valladolid) donde han suscrito una declaración institucional en defensa de los intereses del campo de Castilla y León la futura PAC, un documento que, según ha reconocido el coordinador de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, «da mucha fuerza» a la Comunidad Autónoma de cara a la próxima negociación. Dicho esto, ha admitido que ha habido «alguna tensión» ya que había «líneas rojas» en el documento que necesitaban un cambio y una especificidad y que se han salvado por la «generosidad» de las partes para llegar a un consenso en una situación «complicada» para la que reclaman un «presupuesto digno» y repartido con criterios de profesionalidad y una PAC «más simplificada y más flexible» que la actual. «Se deben dar las ayudas sin burocracia, sin normas agroambientales absurdas, priorizando el territorio, priorizando las condiciones climatológicas y priorizando a los agricultores, no con criterios burocráticos medioambientalistas absurdos promovidos o por agentes medioambientales de las organizaciones medioambientalistas o por burócratas que no conocen el terreno», ha pedido en concreto Donaciano Dujo. González Palacín también ha hecho hincapié en la necesidad de rebajar los criterios y las exigencias medioambientales desde el convencimiento de que muchas son «totalmente absurdas desde el punto de vista medioambiental» y «agronómicamente nefastas». «Creemos que en una posición común tiene que quedar claro que esas exigencias medioambientales tienen que ser objetivas, cumplibles y, desde luego, que no supongan costes de producción a mayores», ha exigido y ha abogado por otro lado por repensar los mecanismos de intervención y por avanzar también en tener herramientas para negociar los contratos. Por su parte, Rivera ha lamentado que la PAC actual ha tenido «errores evidentes» que ha habido que cambiar y ha defendido que ahora están a tiempo de solucionar esos problemas a través de un «presupuesto fuerte» cuando en estos momentos se habla de una reducción del 15 al 20 por ciento. Precisamente este jueves, la organización agraria UPA ha pedido un plan de acción urgente para los miles de productores de cereal en España, ante el «negro panorama» al que se enfrentan, con unos precios hundidos en origen, costes disparados y mercados mundiales distorsionados, con un sector productor que se reivindica como «esencial». El sindicato se ha reunido en Valladolid para analizar la próxima campaña de cereal, cuyas perspectivas son positivas en términos de producción, debido a las intensas lluvias, según ha explicado la organización agraria en un comunicado.