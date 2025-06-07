La mujer solo representa el 26,3%de la población activa en el campo

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El número de jóvenes ocupados en el sector agrario ha descendido un 11 por ciento entre 2009 y 2021, a pesar de que el número total de ocupados aumentó un 2,9%, según se desprende de los estudios 'Diagnóstico de la juventud agraria' y 'Diagnóstico de la mano de obra agraria con perspectiva de género' elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este informe cifra en 282.199 las personas jóvenes que estaban ocupadas en el sector agrario en 2021, de ellos 20.138 en Castilla y León y mayoritariamente hombres (17.030) frente a 3.108 mujeres. Se trata del cuarto mayor dato en cifras absolutas, tras Andalucía (114.799), Murcia (29.696) y Cataluña (21.323).

En total, la población activa agraria alcanzó las 70.028 personas en Castilla y León, el 6,4 por ciento del total, porcentaje que sube al 9,6 por ciento en el caso de los hombres y baja al 2,5 por ciento en el de las mujeres.

A nivel nacional, el segmento con menor tasa de ocupación es el de menores de 25 años y las mujeres jóvenes, mientras que la juventud agraria presenta mayor nivel de formación que los mayores de 41 años.

Entre los jóvenes

Dentro de la población joven ocupada en el sector agrario, hay una amplia representación de personas con otras nacionalidades. Así, el 35,7% de los ocupados jóvenes son extranjeros o con doble nacionalidad, frente al 27,6% de extranjeros en el total de los ocupados agrarios.

El informe destaca que la población ocupada agraria joven está representada mayoritariamente por asalariados, con un fuerte componente temporal en cuanto a las relaciones contractuales. Así, casi el 80% de jóvenes menores de 25 años tiene un contrato temporal.

Además, las explotaciones con jefes jóvenes se concentran en los rangos de Producción Estándar Total (PET) más altos y los jóvenes logran producciones de mayor valor monetario que los jefes de explotación de más edad.

BRECHA DE GÉNERO

En el caso del «Diagnóstico de la mano de obra agraria con perspectiva de género», el estudio muestra que las mujeres suponen tan solo el 26,3% de la población activa agraria, tienen explotaciones más pequeñas (17,9 hectáreas frente a 29,5 ha de las de los hombres), y menos competitivas a nivel económico con PET inferiores (31.137 frente a 57.004 euros).

También señala que continúa la brecha salarial en el medio rural, ya que las mujeres cobran una media de seis euros menos al día que los hombres. El estudio muestra que la juventud agraria española valora, de manera consensuada, la necesidad de introducir nuevas tecnologías e innovar para que sus explotaciones sean viables en el futuro.

Las investigaciones, basadas en 800 encuestas ad hoc y fuentes estadísticas disponibles, radiografían con visión sociodemográfica y económica la realidad de las mujeres y la juventud en el sector agrario.

Por otra parte, en cuanto al relevo generacional en el campo, la medida de la Junta de Castilla y León para promocionar la sucesión de explotaciones agrarias ha permitido el relevo efectivo de 180 explotaciones y ha movilizado más de 15.000 hectáreas, según informó este miércoles el director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, en el marco de la jornada ‘Sembrando el futuro’ celebrada en el Ministerio de Agricultura.