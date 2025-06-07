El sector del cerdo aumenta la facturación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director adjunto y de Internacional de la interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc), Daniel de Miguel, ha presentado este martes en rueda de prensa los principales datos económicos de este sector, en un año macado por la «resistencia, adaptación y resiliencia» que ha demostrado.

En total, la producción alcanzó los 4,92 millones de toneladas (+0,97 %), de las cuales 1,47 millones corresponde a productos elaborados, entre los que destacan los embutidos (46 %) y los jamones y paletas curadas (21 %).

El censo ganadero también se incrementó un 2 % (30,8 millones de cabezas) mientras que el número de granjas, donde predominan las familiares y rurales, se sitúa en 67.586, según De Miguel.

Las exportaciones

A nivel de exportación, España se mantiene como segundo exportador mundial y primero de la Unión Europea, con un total de 2,72 millones de toneladas exportadas, por un valor de 8.784 millones de euros, según la misma fuente.

No obstante, la exportación en valor retrocede un 2,72 % y un porcentaje similar cae en volumen, quedándose en los 2,72 millones de toneladas vendidas al exterior.

El porcino representa ya el 85 % de las exportaciones cárnicas españolas, el 17 % de la industria alimentaria y el 2,2 % del total nacional, según ha expuesto.

El director adjunto y de Internacional de la interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc), Daniel de Miguel. Efeagro/J.J Ríos Además, el saldo comercial positivo del sector, +8.100 millones de euros, está solo por detrás del sector del automóvil, según ha informado.

Los productos del cerdo están presentes en 130 mercados con capacidad para llegar a 4.000 millones de consumidores potenciales, siendo China el principal destino, con más de 570.000 toneladas enviadas y una factura que supera los 1.000 millones.

De Miguel ha explicado que «vendemos ligeramente menos cantidad, pero con mayor valor añadido, lo cual constituye una estrategia inteligente y sostenible».

Consumo interno Una de las noticias «más significativas» del año ha sido la consolidación del repunte del consumo interior de carne y elaborados de cerdo iniciada en 2023, hasta situarse en 816.500 toneladas en 2024 (+2,8 4%), con un gasto total de 7.707 millones de euros (+5,6 %).

Para De Miguel, estos datos reflejan que «el consumidor valora la carne de cerdo como una opción sana, sabrosa y con excelente relación calidad-precio, que destaca también por su versatilidad y comodidad en la cocina».

Por otro lado, De Miguel ha mostrado su confianza en que las autoridades chinas no impongan finalmente aranceles tras la investigación antidumping al cerdo de la Unión Europea.

Hace casi un año que China lo anunció y «aún no han dictaminado nada» por lo que «puede ser una buena noticia» que les hace ser «optimistas».

En cuanto a la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos, que en este caso puede afectar a los envíos de jamón curado a ese país, De Miguel cree que, a pesar de todo, el impacto sería limitado para los intereses comerciales sectoriales. Respecto al contexto internacional, marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, De Miguel ha recordado que el pasado año se hizo una campaña de promoción de jamón curado en Estados Unidos, que es el producto estrella allí, por lo que están «pendientes» de la decisión final de la Administración de Trump.

«Estamos pendientes de que EEUU tome alguna medida, pero a lo que es el conjunto del sector no sería un efecto muy negativo el que produciría un arancel al producto», ha precisado el director adjunto de Interporc. Mientras que el sector del porcino está expectante respecto a la investigación ‘antidumping’ de China. «Se va a cumplir un año y se ha aportado la documentación requerida por las autoridades chinas, pero aún no se ha dictaminado nada, no se escucha ningún rumor y el proceso está ahí. No sabemos el desenlace, pero somos optimistas», ha asegurado.