La alfalfa cotiza a 150 euros la tonelada en la Lonja de León

En la sesión de la Lonja de León celebrada el pasado miércoles ha comenzado a cotizar la alfalfa de primera categoría a 150 euros la tonelada, si bien hay una gran variedad de precios debido a que al ser el primer corte y junto a las abundantes lluvias de las últimas semanas, hay un incremento de la presencia de hierba, tal y como ha explicado el mercado agropecuario en un comunicado. Debido a las condiciones meteorológicas y las precipitaciones de los últimos meses se espera un segundo corte de mucha mejor calidad, según las mismas fuentes. La Lonja ha destacado que en la presente campaña hay en la provincia de León un total de 4.700 hectáreas de alfalfa de secano y 6.300 hectáreas de regadío, con una producción estimada de 4.000 kilogramos la hectárea en secano y 12.600 kilos en regadío.

Respecto al cereal, continua la estabilidad con una leve bajada de un euro en tonelada tanto para el trigo como para el maíz, «si bien la semana empezó con una inquietud por la reactivación de la guerra ruso-ucraniana, los mercados se han vuelto a tranquilizar estando ya endientes del inicio de la nueva cosecha», ha finalizado la Lonja. En cuanto al precio del cereal, más de un centenar de agricultores se concentraron este miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura para pedir ayudas directas para el sector cerealista ante la crisis de precios.