La agroalimentación se acerca ahora a los colegios

Una iniciativa de la Junta acerca la agroalimentación a los escolares y forma parte de un programa de visitas que se ha desarrollado desde principios del pasado mes de abril y finaliza ahora, y que ha contado con la participación de casi 3.400 escolares de 90 centros educativos de Educación Primaria, Secundaria, Especial y Formación Profesional de todas las provincias de la Comunidad. Con ello, los escolares han podido comprobar de primera mano, «la labor que realizan los productores, industrias de transformación y cooperativas agroalimentarias para proveernos de alimentos sanos, seguros y saludables», ha indicado la consejera.

En el programa han colaborado nueve empresas y cooperativas, así como los ocho Centros Integrados de Formación Profesional Agraria (CIFPA) dependientes de la Consejería. La iniciativa ha contado con un presupuesto de 76.000 euros. Además, se complementa con el reparto escolar de frutas, hortalizas y leche, al que se han destinado 557.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA). Gracias a este programa, se han distribuido 176.400 kilogramos de peras, manzanas y zanahorias, y 135.400 litros de leche a 140.000 alumnos de 629 centros.

Tanto las visitas como la entrega de productos se incluyen dentro de una estrategia autonómica en la que participan las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Educación y Sanidad, con el objetivo de «lograr que la actividad agraria, los productos que esta suministra y la importancia que estos tienen dentro de una dieta saludable, se conozcan de primera mano por parte de nuestros jóvenes», ha manifestado González Corral.

La actividad, que también busca despertar posibles vocaciones para impulsar el relevo generacional en el sector, incluye otras actividades como los talleres de degustación de frutas y hortalizas, la instalación de hinchables donde se habla de las características y beneficios de estos productos de una manera lúdica y divertida, el apoyo en la creación y mantenimiento de huertos escolares, el envío de material didáctico y de promoción y las visitas a diferentes industrias agroalimentarias.

El programa incorpora también las iniciativas «Agricultores y Ganaderos del futuro», para escolares a partir de 4º de primaria, y «Cadena de valor joven», dirigida a estudiantes de entre 12 y 18 años. Este proyecto busca acercar al alumnado a la realidad del medio rural y concienciar sobre la importancia del sector agrario en la alimentación y en la sociedad. Entre las actividades que se desarrollan figuran una visita rural virtual, talleres de sensibilización, charlas formativas, una granja móvil con animales y testimonios de ganaderos, así como el apoyo logístico con monitores, animadores y material educativo.