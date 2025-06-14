Las tormentas afectaron en mayo a 18.500 hectáreas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unas 18.500 hectáreas de cultivos de Castilla y León se vieron afectadas en mayo por las tormentas y el granizo, según los datos recabados por Agroseguro. En conjunto, la superficie declarada con siniestro supera las 204.000 hectáreas el pasado mes, en su mayor parte por daños de pedrisco, y con menor incidencia y extensión por la lluvia.

En la primera quincena de mayo se registraron tormentas diarias de granizo que afectaron con especial intensidad a las producciones expuestas de forma temprana en amplias zonas de la península ibérica. Por comunidades, la superficie siniestrada suma más de 57.000 hectáreas en Castilla-La Mancha y más de 50.000 en Aragón, con daños especialmente severos en las provincias de Albacete, Toledo, Zaragoza y Huesca.

A continuación, se sitúa la incidencia sobre Castilla y León (18.500 hectáreas), la Región de Murcia (casi 13.000 hectáreas), la Comunidad Valenciana (11.300 hectáreas), Cataluña (9.300 hectáreas) y Navarra (casi 8.000 hectáreas).

En cuanto a los cultivos afectados, destacan las producciones frutales –con más de 100 millones de euros en daños en la actual campaña–, el grupo de herbáceos extensivos (cereal de invierno y leguminosas), uva de vino, cítricos y hortalizas (principalmente, ajo, cebolla, guisante, brócoli, patata y tomate).