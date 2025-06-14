Yolanda Cabero, agricultora en León: "Me alegra mucho ver a jóvenes que vienen al campo»

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Yolanda Cabero Ordás es agricultora, una profesión que empezó con 19 años de la mano de su suegro. Ahora tiene 58 y, si echa la vista atrás, reconoce que el suyo es un trabajo duro, pero también gratificante. De hecho, no duda en animar a los jóvenes a emprender en este sector primario: «es una profesión estupenda».

Comenzó porque quería trabajar y «era lo que había». Así que aprendió con su suegro, que tenía tierras en Bercianos del Páramo mientras su marido se ganaba la vida de camionero. Cuando su suegro se jubiló, vendieron el camión y comenzaron esta andadura juntos. Lo suyo no era lo más habitual porque mientras la mayoría de mujeres realizaban trabajos de suelo, Yolanda cogía el tractor. «No sabía nada, lo hice por pura necesidad», argumenta. Arar o gradar los discos están entre sus tareas, «todo menos sembrar y sulfatar, que es lo más delicado», explica.

El problema de la remolacha

Ella y su marido han ido comprando algunas fincas y, unidas a las que les dejó su suegro, tienen alrededor de cien hectáreas de cultivo de maíz, trigo, girasol, alubias y, hasta hace poco, también remolacha. Esta última «es la más rentable, pero ahora tenemos un gran problema en La Bañeza», asegura recordando el anuncio de cierre de Azucarera. «Lo peor es que eso acaba arrastrando no solo a la remolacha, sino a toda la agricultura», argumenta. Si hay algo que le da alegría es ver a jóvenes en las labores del campo. «Me pone muy contenta». En su opinión, esto demuestra que algo está cambiando porque «antes el campo se relacionaba con incultura y ahora hay personas muy preparadas».

Hay meses de mucho trabajo, «hay algunos en los que es un sinvivir», reconoce al tiempo que se muestra agradecida por lo que la tecnología ha llevado al campo: «Hemos ganado mucho en tranquilidad. Ahora hay mejores semillas, mejores abonos y también mejores recolecciones. La cosa ha mejorado mucho desde que yo empecé». Sin embargo, eso no se ha traducido al mismo nivel en el plano económico porque «cobramos los productos como hace 20 años y producirlos es carísimo». Allí, en el Páramo, el terreno es bueno, pero no tanto la rentabilidad. «Haces números y no salen» porque también que contar con el factor metereológico, para ella, el principal enemigo del sector. Y pone un ejemplo representativo: «Igual tienes un terreno precioso, súper bien trabajado y de repente llega el pedrisco en agosto y te lo estropea». Y el agua, otro de los puntos complicados por su escasez. Como clave, además de la tecnología, la reconcentración parcelaria. «Ha marcado un antes y un después para bien».