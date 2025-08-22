La falta de oferta incrementa el precio de los lechazos en la Lonja de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Continúa el incremento del precio de los lechazos en la Lonja de León ante la poca oferta, puesto que las parideras importantes comenzarán en octubre. Esta circunstancia se une a un incremento del consumo debido a un mes de agosto cargado de fiestas y celebraciones familiares, en las cuales el lechazo sigue siendo un plato al que no se quiere renuncia.

Según informa la Lonja de León en un comunicado, en la carne de vacuno también se ha registrado una leve subida animada igualmente como en el caso del ovino por el incremento del consumo.

Hay una repetición del precio del forraje y la paja con una perspectiva estable, puesto que hay una amplia oferta y en el sector de los cereales continúa la estabilidad, pero con el temor a un mercado debilitado que no da señales de recuperación, solo el maíz se desmarca de esta tendencia con una bajada testimonial de un euro en tonelada.

La colza repite el precio casi desde su inicio en julio marcado en 405 euros la tonelada.