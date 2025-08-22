La UE dará mejor acceso al cerdo y los lácteos de Estados Unidos

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Unión Europea prevé dar un «acceso preferencial» a su mercado a ciertos productos agrícolas estadounidenses como los lácteos, la carne de cerdo, las frutas y las verduras o los frutos secos, entre otros bienes agrícolas no considerados sensibles para la economía europea. Así lo refleja la declaración conjunta adoptada por la Comisión Europea y la Casa Blanca que plasma por escrito el acuerdo logrado en julio por la UE y Estados Unidos para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado a la Unión Europea con aranceles generalizados del 30 % y de hasta el 200 % en algunos sectores.

El pacto prevé que Estados Unidos aplique un arancel máximo del 15 % a la gran mayoría de importaciones de bienes europeos, incluidos los agrícolas y, entre ellos, también a los vinos y bebidas espirituosas.

Además de aceptar este arancel, Bruselas ha ofrecido en el marco del acuerdo eliminar los aranceles a los bienes industriales estadounidenses y dar un «acceso preferencial a su mercado a un amplio rango de productos de marisco y agrícolas de Estados Unidos», según recoge la declaración.

Estos incluyen frutos secos, lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas para siembra, aceite de soja y carne de cerdo y de bisonte.