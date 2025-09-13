Máximo Mateos, agricultor y ganadero: "Cobro la leche al mismo precio que lo hacía mi padre"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Máximo Mateos es agricultor y ganadero. Conoce bien el campo porque su familia se dedicó a él y ahí lleva, asegura, «toda la vida». Cultiva maíz, trigo, cebada y forraje en Villasabariego, donde tiene también una explotación de leche de ovino con 1.300 cabezas.

Máximo tiene claro cómo ve el panorama del campo: «La ganadería de ovino está muy mal porque el precio de la leche está muy bajo, igual que el forraje». De hecho, asegura que cobra la leche «al mismo precio que lo hacía mi padre en su época».

A él esta crisis le pilla en una buena situación porque tiene muchas cabezas de ganado, que es lo que hace que resulte rentable, pero insiste en una idea: «lo estamos vendiendo muy barato». También «tirado de precio» está el cereal.

A Mateos le encanta el campo. Sus abuelos ya tenían ganado, al igual que su padre, de 84 años, quien se acerca de vez en cuando a echar un vistazo a las labores de la explotación. Tiene claro que el sector primario no es para todo el mundo y que se cierran más negocios que se abren. «¿Pero quién se incorpora hoy a una explotación como la mía, normal, con el dinero que hay que invertir?», se pregunta. Según su experiencia, tanto en agricultura como en ganadería «tienes que meter dinero constantemente» porque siempre hay maquinaria que renovar.

Empezar desde cero

A pesar de que le encanta lo que hace, no lo recomendaría a ningún joven porque «empezar desde cero es muy difícil». Argumenta que la inversión es de varios cientos de miles de euros. «Yo tengo dos empacadoras; una me costó 200.000 euros y la otra, 180.000». Los tractores rondan los 250.000 euros. «Ahora mismo no ves a mucha gente que quiera empezar en esto».

El relevo generacional es uno de los grandes retos del sector, pero para él «tiene que ser con apoyo y no nos apoya nada la administración y necesitamos financiación». Otro de los problemas es la mano de obra, porque cuesta mucho encontrar a gente que quiera trabajar en el campo. «Es verdad que es un trabajo duro porque tienes que trabajar sábados, domingos y festivos, pero es que no se encuentra a nadie». Él ha puesto un anuncio de trabajo para la sociedad que comparte con su hermano pero nadie ha contestado desde entonces, el pasado 18 de julio. «Hay veces que se te quitan las ganas— reconoce— sobre todo en la ganadería porque en la agricultura ha ayudado mucho la mecanización de las labores».

Sobre la PAC también lo tiene claro: «Está bien, pero tenían que dejar los precios a como tienen que estar y la PAC que la quiten».