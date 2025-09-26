CyL defiende su idea de la PAC en Bruselas

Publicado por Agencias Data Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha invitado este martes al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a visitar Castilla y León con el objetivo de que conozca de primera mano el sector agrario de la Comunidad y las repercusiones que tendría la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027.

El encuentro se ha producido en Bruselas, durante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en la que la consejera ha participado por segunda vez este semestre en representación de las comunidades autónomas. González Corral ha explicado que la presencia del comisario en Castilla y León permitiría poner en valor el papel del agricultor profesional, la necesidad de apoyar el relevo generacional y la importancia estratégica de las infraestructuras de regadío, cuestiones que se verían afectadas por la reforma planteada para la PAC. En la sesión del Consejo se ha debatido además la Estrategia Europea para la Resiliencia del Agua, presentada por la Comisión ante los efectos de sequías, inundaciones y la escasez de recursos hídricos. La consejera ha respaldado los objetivos de eficiencia y sostenibilidad en el uso del agua, aunque ha advertido de que la estrategia debe adaptarse a la realidad de regiones del sur de Europa, donde el regadío es esencial para asegurar la producción, la competitividad del campo y la fijación de población en el medio rural. «Las infraestructuras de riego contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de Europa», ha subrayado. Asimismo, González Corral ha defendido que tanto la futura PAC como las políticas hídricas deben reconocer las infraestructuras de regadío como inversiones estratégicas, acompañadas de medidas que impulsen la modernización, la digitalización y la reutilización del agua. «En Castilla y León sabemos bien la importancia del agua, por eso pedimos que Europa apoye al regadío como motor de eficiencia y de seguridad alimentaria», ha afirmado. La consejera ha recordado que esta intervención se suma a la agenda desarrollada el día anterior en Bruselas con las Organizaciones Profesionales Agrarias, en la que se expuso a la Comisión y al Parlamento Europeo la Declaración Institucional firmada en mayo en defensa de una PAC «fuerte, con presupuesto suficiente», dos pilares diferenciados y centrada en el agricultor profesional. «Defendemos en Europa la misma postura que hemos consensuado en Castilla y León con todo el sector. Ayer con la PAC y hoy con la resiliencia hídrica trasladamos un mensaje claro: el futuro del campo y del medio rural depende de políticas ambiciosas y adaptadas a la realidad de territorios como el nuestro», ha concluido. Un día antes de la sesión del Consejo, González Corral, y los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de la Comunidad presentaron sus reivindicaciones para una PAC con un presupuesto «fuerte», con lo que han mostrado su rechazo a la actual propuesta que plantea un recorte «inadmisible» y ofrece un trato «injusto» al agricultor profesional. «Lo que entonces considerábamos un riesgo ha acabado plasmándose en la propuesta de la Comisión que propone un recorte presupuestario del 22 por ciento y un fondo único en vez de la actual estructura de dos fondos diferenciados de apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural», ha advertido González Corral. La consejera y los miembros del Consejo Agrario de Castilla y León han acudido tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo para defender la declaración institucional firmada el pasado 21 de mayo, que constituye la hoja de ruta de la Comunidad y del sector ante la futura PAC. «Esta declaración consensuada con las OPAS y a la que se adhirió también la Unión de Cooperativas Urcacyl nos permite presentarnos en Bruselas con una postura sólida que refuerza la voz de Castilla y León en el debate sobre la futura PAC», ha aseverado la titular de Agricultura. Así, en una primera reunión con el director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga, la consejera ha trasladado que «la PAC no puede perder músculo financiero porque supone renunciar a su razón de ser en la protección de la soberanía alimentaria de Europa». Asimismo, ha remarcado, según un comunicado del Ejecutivo autonómico, que «la fortaleza de la PAC reside en su estructura de dos pilares, pagos directos para sostener la renta y un pilar rural para invertir en el futuro». Posteriormente, la delegación de Castilla y León ha mantenido un encuentro informativo en el Parlamento Europeo donde se ha analizado el Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC después de 2027, aprobado por una amplia mayoría en la Eurocámara. El texto reclama un presupuesto «más amplio e independiente» para la PAC, diferenciación entre ayudas directas y desarrollo rural y una reducción de la carga administrativa, entre otros. En este sentido, González Corral ha puesto en valor la amplia coincidencia entre dicho informe y la postura de Castilla y León. «Compartimos con el Informe de Perspectiva la necesidad de un presupuesto independiente y fuerte, la defensa de los dos pilares, la simplificación administrativa, el relevo generacional y la reciprocidad en las relaciones comerciales», ha señalado. González Corral ha destacado que, una vez conocida la propuesta de la Comisión y la posición del Parlamento Europeo, «ahora es el momento de que se pronuncie el Consejo de Europa». «Pedimos al presidente del Gobierno y al ministro de Agricultura que sean firmes y protejan los intereses del sector primario», ha agregado. En esta línea, la consejera ha recordado que la asignación de fondos por Estados de la futura PAC a partir de 2028, conocida la semana pasada, contemplan una dotación para España de 37.230 millones de euros, lo que supondría 10.500 millones menos respecto al marco actual. «Esto compromete la renta de nuestros agricultores y ganaderos», ha advertido. Por su parte, el actual presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha puesto en valor la «unidad» que hay en la Comunidad frente a la propuesta de la PAC, y ha avisado sobre otras cuestiones «esenciales» para el sector como el acuerdo de Mercosur o los aranceles con Estados Unidos. Asimismo, uno de los responsables de la Alianza UPA-COAG, Lorenzo Rivera, ha lamentado que en la PAC no se contemple cuestiones como los precios y el mercado pese a que son un «problema importante», lo que han trasladado en sus encuentros en Bruselas, donde han demandado que haya un «control riguroso de todo lo que entra» en la Unión Europea. Por último, el coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha tildado de «endiablado» el marco presupuestario del planteamiento de la PAC, que «tiene muchas trampas». «La trampa principal es que el desarrollo rural va a compartir presupuesto con otras políticas que no tienen nada que ver con agricultura y creemos que eso es una línea roja que no hay que pasar», ha manifestado. Ante ello, espera que la Comisión reacciones a la «presión» que recibe y se realice una propuesta «muy diferente» o que se «modifique sustancialmente» la que se ha planteado. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha admitido este miércoles que la negociación sobre la PAC que ha propuesto la Comisión Europea y que España rechaza está siendo «muy complicada». En la sesión de control del Congreso, Planas ha dejado claro que España está en contra de muchos de los planteamientos y ha avanzado que la negociación «no ha hecho sino empezar» .