Los precios de la industria alimentaria bajan un 2,3%

Los precios de la industria de la alimentación han caído un 2,3% en su tasa anual el pasado mes de agosto, según el Índice de Precios Industriales (IPRI) que este miércoles difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación acumulada a lo largo de los primeros ocho meses de 2025 se fijó en el —0,3 %, después de aumentar un +0,2 % en agosto respecto a julio de este año.

Por su parte, la industria fabricante de bebidas registró un IPRI del +2,5 % en su tasa anual, un porcentaje que se fijó en el +2,2 % en su tasa acumulada entre enero y agosto de 2025 y del +0,1 % si se comparan los precios con los de julio.

La industria del tabaco alcanzó una variación anual del +1,8 %, el mismo porcentaje que en su tasa acumulada de los ocho primeros meses de 2025, mientras que la variación mensual de agosto fue del +0,1 %. El IPRI general consiguió en agosto una variación anual del —1,5 %, una variación acumulada en los ocho primeros meses del —2,8 % y del —0,4 % respecto al mes anterior.