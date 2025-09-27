La inundación mundial de patata tira los precios en la lonja de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la sesión de la lonja de León celebrada esta semana, ha comenzado a cotizar la patata a precios que no cubren los costes de producción debido a lo que se viene llamando una inundación mundial de patata, una situación en la que la producción supera con creces el consumo, que ha provocado una gran caída de los precios y grandes pérdidas para los agricultores.

En Europa el área cultivada aumentó este año un 5,5% hasta en 1,47 millones de hectárea, la mayor en años. La producción de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos supera la capacidad contractual de la industria procesadora, con grandes volúmenes adicionales producidos fuera de contrato (compra libre), a la vez que han entrado en el mercado dos actores importantes como son China e India con cosechas récords que están generando un excedente que supera la capacidad de almacenamiento local, empujando los precios a la baja al mismo tiempo que Egipto y Turquía se posicionan como exportadores importantes aumentando el exceso de oferta. Respecto a Francia principal país exportador de patata del mundo y origen de la mayoría de la importada por España, la cosecha se sitúa en un récord de 8,3 millones de toneladas, con un aumento del 13% en un año. En la provincia de León este año hay sembradas 1.334 ha de patata, con un aumento de algo más del 13% sobre el 2024