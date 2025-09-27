Diario de León

La inundación mundial de patata tira los precios en la lonja de León

El excedente de patata está hundiendo los precios.

El excedente de patata está hundiendo los precios.

Redacción
León

En la sesión de la lonja de León celebrada esta semana, ha comenzado a cotizar la patata a precios que no cubren los costes de producción debido a lo que se viene llamando una inundación mundial de patata, una situación en la que la producción supera con creces el consumo, que ha provocado una gran caída de los precios y grandes pérdidas para los agricultores.

En Europa el área cultivada aumentó este año un 5,5% hasta en 1,47 millones de hectárea, la mayor en años. La producción de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos supera la capacidad contractual de la industria procesadora, con grandes volúmenes adicionales producidos fuera de contrato (compra libre), a la vez que han entrado en el mercado dos actores importantes como son China e India con cosechas récords que están generando un excedente que supera la capacidad de almacenamiento local, empujando los precios a la baja al mismo tiempo que Egipto y Turquía se posicionan como exportadores importantes aumentando el exceso de oferta. Respecto a Francia principal país exportador de patata del mundo y origen de la mayoría de la importada por España, la cosecha se sitúa en un récord de 8,3 millones de toneladas, con un aumento del 13% en un año. En la provincia de León este año hay sembradas 1.334 ha de patata, con un aumento de algo más del 13% sobre el 2024

