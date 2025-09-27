La economía del sector agrícola desciende un 6,4%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La economía del sector agrícola, ganadero y silvícola ha bajado en el segundo trimestre un 6,4%, frente al índice positivo de crecimiento del 6,4%, que registró el primer trimestre de 2025.

La Contabilidad Trimestral de España constata que en el segundo trimestre de 2024 la economía del sector primario creció un 0,1%, mientras que el valor anotado para el tercer trimestre del pasado ejercicio fue del +1,7% y negativo para el cuarto trimestre (-1,2%), según los últimos datos difundidos este viernes por el INE.

El PIB español para el conjunto de actividades económicas registró en el segundo trimestre de este año un alza del +0,8%, dos décimas superior al del trimestre anterior (+0,6%), debido —según el INE— a la buena marcha de la inversión y, en menor medida, del consumo de los hogares.

El crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,8 puntos, mientras que la contribución de la demanda externa (exportaciones e importaciones) ha sido prácticamente nula.

La inversión se ha incrementado un 1,8% en el segundo trimestre, el consumo de los hogares un 0,8 % y el consumo público un 0,1%, mientras que las exportaciones de bienes y servicios se han frenado 1,1 puntos, hasta el 1,3%, y las importaciones, cuatro décimas, hasta el 1,6

En lo que respecta al sector exterior, las exportaciones aumentaron un 1,3% en el segundo trimestre, tasa 1,1 puntos inferior a la del primer trimestre, en tanto que las importaciones subieron un 1,6%, cuatro décimas menos.

Por sectores económicos, la construcción aceleró su crecimiento trimestral dos puntos, hasta el 2,3%, y los servicios avanzaron seis décimas que en el trimestre previo, hasta el 1%. La industria, por su lado, desaceleró su impulso seis décimas, hasta el 0,9%, en tanto que la agricultura presentó un retroceso del 6,4%, frente al avance del 6,4% del primer trimestre%.

Por su parte, la inversión (formación bruta de capital fijo) aceleró tres décimas su avance interanual respecto a los tres primeros meses del año, hasta el 5,1%, tras acelerarse la inversión en vivienda en seis décimas, hasta el 3,1%, y la de maquinaria y bienes de equipo en siete décimas, hasta el 9,7%.

También aceleraron las exportaciones, que crecieron un 4,2% interanual en el segundo trimestre, ocho décimas más que en el trimestre previo, así como las importaciones, que repuntaron un 6,1%, un punto más que en el primer trimestre.

Por sectores económicos, la construcción y la industria registraron incrementos interanuales superiores a los del trimestre previo. Por contra, la agricultura desaceleró su ritmo de avance 6,9 puntos, hasta el 0,1%, mientras que los servicios crecieron un 3,4%, cuatro décimas menos.