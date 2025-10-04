Agroseguro abona 6,6 M€ a viticultores de CyL en 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agroseguro continúa avanzando en el pago de indemnizaciones por los siniestros registrados en la campaña agrícola de este año, con una cifra que ya supera los 460 millones de euros a nivel nacional. Solo este jueves se han abonado otros 36 millones a agricultores y ganaderos asegurados.

En el caso de Castilla y León, los viticultores de la comunidad han recibido ya 6,6 millones de euros en indemnizaciones por los daños registrados en los viñedos. Con este dato, Castilla y León se coloca entre las principales regiones beneficiadas, junto a Castilla-La Mancha (25,8 millones), La Rioja (12,9 millones) y la Comunidad Valenciana (4 millones).

En total, Agroseguro ha destinado más de 61 millones de euros a la uva de vino en toda España, lo que supone casi el 90% de la estimación final de daños, prevista en torno a los 70 millones. El pago de este jueves también incorpora zonas de producción tardía, como Álava, con 2,1 millones.

Indemnizaciones en otras producciones

Además del viñedo, la aseguradora continúa con la evaluación y pago de otras producciones especialmente afectadas durante 2025. Entre ellas destacan los frutales: con más de 115 millones de euros abonados, frutos secos, que se empiezan a pagar ahora (6,9 millones) y girasol y otros cultivos herbáceos ( 2,1 millones).