La vacuna de la lengua azul llega a 1,1 millones de animales

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, subrayó esta semana que la Junta ha puesto a disposición del sector vacunas contra la enfermedad de la lengua azul, y agregó que hasta el momento se han conseguido vacunar a 1.116.000 cabezas (872.000 de ovino y 244.000 bovino).

González Corral apostó por esta línea preventiva para hacer frente a la enfermedad, y defendió que la Consejería participó en el Comité Rasve con distintas comunidades autónomas y con el Ministerio para conocer cómo se propaga la enfermedad. «Somos conscientes de que hay distintos serotipos, pero aquí quiero trasladar la importancia de la vacunación y la disposición por parte de la Junta de Castilla y León desde hace ya tiempo de vacunas de manera gratuita», dijo.

La consejera realizó estas declaraciones durante su visita a la Bodega Dominio de E’txamuz en la Ribera del Duero en Soria, donde hizo balance de la vendimia.