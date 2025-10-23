Autorizados 223.000 euros para agilizar la tramitación interna de las solicitudes de la PAC

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó este jueves un gasto de 223.000 euros para la contratación del desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación informática utilizada por los empleados públicos para llevar a cabo la tramitación de los expedientes relativos a las solicitudes únicas de la Política Agraria Común y, de este modo, agilizar todo el proceso.

El contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de doce meses a partir de la notificación de la adjudicación, incluye desde las labores de desarrollo de estas nuevas funcionalidades para la herramienta digital, pasando por su puesta en marcha y el posterior mantenimiento en condiciones óptimas.

El Gobierno autonómico recordó que Castilla y León es una de las primeras Comunidades Autónomas en resolver estas solicitudes, para lo que puso de ejemplo el abono del anticipo del 70 por ciento de las ayudas directas durante el primer día habilitado por la Comisión Europea, y que supuso la distribución de 498 millones de euros a 49.000 agricultores y ganaderos, lo que equivale al 90 por ciento del total de los expedientes registrados.