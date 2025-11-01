La Lonja cierra la campaña del girasol y mantiene la estabilidad del cereal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Lonja de León, celebrada este miércoles en Santa María del Páramo, estuvo marcada por la suspensión de la cotización del girasol, dando así por finalizada oficialmente la campaña de este cultivo en la provincia. La sesión se desarrolló en un contexto de moderado optimismo en los mercados internacionales de cereales, influido por la expectativa de un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

La atención de los operadores se centra en la reunión prevista para mañana entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, un encuentro que podría reactivar las relaciones comerciales entre ambas potencias. La mera posibilidad de un entendimiento ha impulsado en los últimos días los precios de la soja, ante la confianza de que los compradores chinos regresen al mercado estadounidense, y ha arrastrado en menor medida las cotizaciones del maíz.

En cambio, el trigo atraviesa un momento de mayor presión bajista debido a la amplia oferta existente en los principales países productores y exportadores, situación que se ve reforzada por el inicio de la cosecha en el hemisferio sur. En cuanto al sector lácteo, la Lonja informó que en la próxima sesión se conocerán los precios fijados en los contratos de leche de vaca correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que permitirá ajustar las previsiones.