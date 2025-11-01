La Lonja de Segovia, entidad oficial de referencia del porcino

Publicado por Redacción Segovia Creado: Actualizado:

La Lonja Agropecuaria de Segovia ha sido oficialmente reconocida por la Junta de Castilla y León como Lonja de Referencia de la comunidad para el ganado porcino, una distinción que consolida su papel como punto de encuentro esencial para la formación de precios y el seguimiento de las cotizaciones en el sector ganadero. La resolución, emitida por la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha sido firmada por su directora general, Cristina Frías Rivera.

El acuerdo será comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscripción en el Registro Nacional de Lonjas de Referencia y sus Asociaciones, lo que convierte a la entidad segoviana en una de las pocas del país que ostenta esta consideración oficial. Este reconocimiento refuerza su papel en la fijación de los precios del porcino, un sector clave para la economía agroalimentaria tanto de Castilla y León como del conjunto de España.

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, entidad que acoge las sesiones semanales de la Lonja, ha subrayado la importancia de este logro, que formaba parte de los objetivos estratégicos desde la integración de la Lonja en la Federación. «Queríamos que la Lonja de Segovia se convirtiera en referente no solo regional, sino nacional, por su transparencia, rigor técnico y consenso entre las partes, y este paso confirma ese trabajo», ha destacado Ortega, poniendo en valor el esfuerzo coordinado entre los agentes del sector y las instituciones.

Por su parte, el presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia, Juan Pedro Postigo, ha expresado su satisfacción por un reconocimiento que, según ha afirmado, «se debe al buen hacer y al trabajo serio y riguroso que venimos desempeñando». Postigo ha añadido que este respaldo institucional «nos ha permitido alcanzar el prestigio que buscábamos y que ahora reconoce oficialmente la Junta de Castilla y León».

La Lonja Agropecuaria de Segovia celebra sesiones todos los jueves, en las que se reúnen ganaderos, productores, industriales y comercializadores para debatir y consensuar los precios de los principales productos agrarios, especialmente del ganado porcino, uno de los pilares del sector agroalimentario de la comunidad. Estos encuentros, caracterizados por su transparencia y equilibrio entre la oferta y la demanda, permiten establecer cotizaciones fiables que sirven de referencia tanto para el mercado regional como nacional.

Castilla y León es una de las comunidades con mayor producción ganadera de España, y el porcino representa un motor económico de primer orden.