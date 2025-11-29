Avanzan los nuevos regadíos de la Margen Izquierda del Porma

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha dado un nuevo impulso a la modernización de regadíos en la provincia de León con dos actuaciones clave en la zona regable del Canal Margen Izquierda del Porma.

Por un lado, se abre el trámite de información pública para la reordenación parcelaria en los sectores II y III, y por otro se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de transformación en regadío del sector XII, subsector Valderas.

El primer anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL), informa de la aprobación del acuerdo de reordenación parcelaria en la Margen Izquierda del Porma, sectores II y III, declarada de utilidad pública y urgente ejecución por la Junta de Castilla y León en 2021.

La Dirección General de Desarrollo Rural somete el acuerdo a información pública durante un mes, con exposición en los tablones de las entidades locales afectadas y consulta en el Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas. Contra esta resolución cabe recurso de alzada ante el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural.

La concentración parcelaria busca optimizar la explotación agrícola mediante la agrupación de fincas dispersas, reduciendo costes y mejorando la eficiencia del riego en una zona estratégica para cultivos de regadío en la provincia.

El segundo anuncio afecta al subsector Valderas, donde se ejecutará el proyecto de transformación en regadío del sector XII, incluido en el Plan General de Transformación del Porma tras la modificación introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Esta norma declaró la actuación de interés general y utilidad pública, habilitando la expropiación forzosa y la urgente ocupación de los terrenos necesarios.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ItaCyL) y la Comunidad de Regantes firmaron en 2023 el convenio para acometer las obras, que fueron sometidas a información pública en 2024 y aprobadas definitivamente en diciembre de ese año. Ante la falta de disponibilidad de todas las superficies por acuerdo, la Junta ha iniciado el expediente expropiatorio mediante orden de marzo de 2025.

Los propietarios afectados están convocados entre el 1 y el 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Valderas para el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Deberán acudir con documentación acreditativa y podrán ir acompañados de notario y peritos.

La relación de fincas publicada en el BoCyL incluye más de 500 parcelas, con superficies que oscilan entre pocos metros y varias hectáreas, pertenecientes tanto a particulares como a entidades públicas, como el Ayuntamiento de Valderas, la Diputación de León, la Junta y el Ministerio de Agricultura.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de modernización de regadíos impulsada por la Junta y el Gobierno central para mejorar la competitividad del sector agrario, reducir el consumo de agua y favorecer la sostenibilidad.

El Canal Margen Izquierda del Porma, vinculado al embalse de Riaño, es uno de los sistemas de riego más relevantes de León, con impacto directo en la economía agrícola de la zona y en cultivos como maíz, remolacha y forrajes.