Cataluña registra nuevos casos de peste porcina

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Cataluña han notificado dos nuevos focos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres tras el hallazgo de 18 animales muertos infectados con el virus; unos casos que se han detectado en el municipio de Cerdanyola del Vallès y, por lo tanto, dentro de la zona de alto riesgo.

Con estos nuevos casos ascienden a 13 los focos detectados hasta la fecha, con un total de 47 animales positivos a la PPA, según una nota de actualización publicada este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La Generalitat catalana ha subrayado que las nuevas detecciones reflejan casos acumulados durante el último periodo de días festivos y asegura que no reflejan un incremento repentino.

Se han analizado otros 530 animales que han dado negativo en los análisis, de los cuales 234 han sido capturados en trampas y 296 se han muestreado por vigilancia pasiva en la zona infectada de 20 km de radio y sus alrededores. Los animales hallados muertos se han encontrado próximos al primer foco y al 11, ubicados todos ellos dentro de la zona de alto riesgo delimitada por el radio de 6 kilómetros alrededor de los casos encontrados inicialmente.

Precisamente el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León reclama la creación de unidades veterinarias de fauna silvestre, para prevención, control y erradicación de enfermedades animales, antes los últimos episodios de peste porcina, gripe aviar o dermatosis nodular contagiosa, y acusa a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de «dejación de funciones».

Ha recordado, en una nota de prensa, que estas enfermedades tienen un factor de transmisión común, que son los animales silvestres, que además están detrás del 70 % de todas las enfermedades emergentes, lo que supone un gran impacto sobre la producción de alimentos, la economía y la saludad pública.

Por ese motivo, el sindicato ha reclamado de manera reiterada al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el incremento de plazas de veterinarios en Servicios con competencias en Medio Natural y Fauna, Pesca Fluvial y Lacustre, Caza, Evaluación, Prevención Ambiental y Cambio Climático, Educación e Información Medioambiental y Residuos y Suelos Contaminados.

Además, los veterinarios han pedido la creación del Servicio de Epidemiovigilancia Veterinaria y Sanidad de la Fauna Silvestre en los Servicios Centrales de la Consejería y las Secciones de Sanidad y Unidades Veterinarias de la Fauna Silvestre en los nueve Servicios Territoriales de Castilla y León.

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León ha insistido en que deben crearse Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Ambiente con, al menos, 74 plazas exclusivas, para elaborar y ejecutar los programas de prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades de la fauna silvestre.