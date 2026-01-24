España sigue armando el frente para posicionarse unida ante la nueva PAC

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y las organizaciones representativas del sector primario han retomadol as reuniones fijadas con la organización Cooperativas Agro-alimentarias de España y con los miembros del Consejo Agrario —Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones— de cara a mantener el papel estratégico y esencial de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual.

«Sin un presupuesto adecuado —al menos el mismo que en el periodo anterior-, la PAC se desnaturaliza» y «los Estados miembro no lo debemos permitir», ha precisado el ministro, tras rechazar una vez más la propuesta comunitaria sobre el presupuesto de la UE para la futura PAC. A su juicio, «los retos a los que tienen que hacer frente agricultores y ganaderos requieren de fondos suficientes y, la actual propuesta, es claramente insuficiente».

De acuerdo al Departamento de Agricultura, los países de la UE y el sector agrario están en un «momento crucial» para defender la PAC como un pilar «indiscutible» para garantizar la seguridad alimentaria y asegurar la viabilidad de agricultores y ganaderos. La reacción del sector

En declaraciones a Efe al término de la reunión, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha lamentado la «falta de concreción» de la Comisión sobre la asignación de fondos previsto para la próxima PAC.

Barato ha reclamado a la UE que unifique criterios en los sistemas de asignación de las ayudas de la PAC para «todos» los Estados miembros y evitar así que se produzcan «renacionalizaciones y situaciones de desequilibrio entre los agricultores» comunitarios.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha mostrado su «preocupación evidente» por la gestión final que puedan tener los 45.000 millones que la Comisión Europea había planteado como montante adicional a movilizar para apoyar a los agricultores.

En declaraciones a Efe ha pedido que, «como mínimo», la próxima PAC mantenga el presupuesto actual porque «lo contrario sería inaceptable» y «totalmente injusto».

Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, ha señalado que en materia de Política Agraria Común (PAC) «están viendo» cómo las movilizaciones y las negociaciones están surtiendo efecto, pues ya tienen encima de la mesa «nuevas propuestas».

Ha pedido a Planas que se implique como y asegure a España lo que le corresponde. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, cree que son «parches», tanto ese montante de 45.000 millones como la posibilidad anunciada por la Comisión de recibir pagos de crisis con cargo al importe flexible del 10 % de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales. «Son parches que está poniendo la CE sabiendo que la propuesta inicial era muy mala», ha remarcado. El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, ha explicado que han reclamado medidas y presupuestos» en la PAC.