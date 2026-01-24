Incertidumbre en el campo leonés ante el 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Asaja León encara el año 2026 con un notable grado de preocupación, especialmente por la evolución de las enfermedades ganaderas, el incremento de la fauna salvaje y la falta de rentabilidad del sector agrícola. Su presidente, Arsenio García Vidal, señaló que el último año agrícola pasó de ser «malo» a «peor», aunque destacó que la ganadería fue el único subsector que aportó cierta estabilidad durante 2025, con precios aceptables y una rentabilidad que permitió a muchas explotaciones mantenerse a flote. No obstante, advirtió de que esta situación podría cambiar a corto plazo debido a la dependencia del mercado exterior y a posibles conflictos internacionales.

Desde Asaja se teme la aparición o expansión de enfermedades ya conocidas como la Lengua Azul, la Gripe Aviar, la Dermatosis Nodular Contagiosa, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica o la Peste Porcina Africana, así como de otras nuevas vinculadas al cambio climático y a vectores como los mosquitos. La organización alerta de que los ganaderos no siempre están preparados para afrontar estos problemas sanitarios y de que la falta de vacunas agrava la incertidumbre.

Otro de los grandes motivos de inquietud es el impacto de la fauna salvaje, con un aumento de ejemplares de lobo y oso en la provincia, tanto por los daños directos en cultivos y ganado como por el riesgo de transmisión de enfermedades a las especies domésticas. A ello se suma la preocupación de los agricultores por el cumplimiento de los plazos en las obras de nuevos regadíos y la modernización de los existentes, consideradas claves para la viabilidad futura del campo leonés.

El secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, explicó que 2025 no estuvo marcado por grandes catástrofes meteorológicas ni por crisis sanitarias graves, aunque los incendios del pasado verano sí afectaron a agricultores y ganaderos. Valoró positivamente la respuesta de las administraciones, pero reclamó con urgencia el levantamiento del acotado de pastos en los montes quemados.

En el ámbito agrícola, la producción fue razonablemente buena, pero los problemas de rentabilidad persisten debido a los bajos precios de venta y al elevado coste de los insumos, especialmente en cultivos estratégicos como el cereal, la patata y la remolacha. Precisamente, el cierre de la Azucarera de La Bañeza genera una especial preocupación, ya que obliga a mantener la remolacha en las fincas con pérdidas económicas y dificulta la planificación de las siguientes campañas. Asaja también defendió el sector del lúpulo, clave para la provincia, pese a la dependencia de un único comprador.

En conjunto, la producción agroganadera de León alcanzó en 2025 los 932,6 millones y la renta empresarial agraria subió un 6,47% respecto al año anterior, aunque desde Asaja insisten en que estos datos no ocultan las debilidades del sector ni la incertidumbre con la que el campo leonés afronta 2026.